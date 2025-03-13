Бывшая сотрудница МВД попалась на взятке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге экс-сотрудница полиции за взятку помогла мигрантам

Экс-инспектор уволена из системы МВД Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Екатеринбурге задержали женщину, которая передала взятку бывшему инспектору полиции Юлии С. Следствие считает, что за деньги Юлия помогла трем мигрантам без очереди получить вид на жительство, сказал источник URA.RU.

«Сумма взятки — 18 тысяч рублей. Против посредницы возбуждено уголовное дело по статье „Дача взятки“. Она находится под подпиской о невыезде», — сообщил инсайдер агентства.

По данным URA.RU, Юлия работала в правоохранительных органах с 2006 года. Имеет звание капитана. С 2023-го трудилась в отделе по вопросам миграции ОП-12. В прошлом году ее уволили из системы МВД.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СУ СК. В ведомстве информацию уточняют.