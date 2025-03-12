ФСБ рассекретила дела предателей Родины, затаившихся под Свердловском после войны

Свердловское УФСБ рассекретило три дела пособников фашистов с Украины

13 марта 2025 в 11:00 Размер текста - 17 +

Дела пособников фашистов хранились под грифом «секретно» почти 80 лет (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU УФСБ Свердловской области рассекретило архивные материалы о трех изменниках Родины, переметнувшихся на сторону немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории советской Украины. После победы СССР некоторые из них сумели замаскироваться под добропорядочных граждан, работали на уральских заводах, но были вычислены чекистами. О том, как предатели помогали фашистам, казнили партизан и какое их настигло возмездие, — в материале URA.RU. Киричук Владимир Киричук жил в украинской деревне Паридубы, и в 1942 году, когда фашисты оккупировали территорию, стал тайным агентом немецкой полиции. Его задачей было выявлять «подозрительных» людей, советских партизан и евреев и доносить о них немцам. «Донес на скрывавшегося от преследования немцев еврея по фамилии Шлема, который впоследствии полицейскими из немецкого шуцбатальона был задержан и на месте задержания расстрелян», — говорится в материалах дела. Он задерживал и приводил на расстрел к немцам нескольких евреев и цыган и сам принимал участие в казни.



В 1943-м Киричук вступил в «Организацию украинских националистов»* (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена), а затем и в их банду УПА* (Украинская повстанческая армия, признана в России экстремистской организацией и запрещена). Его задачей было вовлекать новых участников в свои ряды. Бандеровцы обрабатывали молодежь в националистическом духе и ратовали за отделение Украины от СССР и создание «самостийной» Украины под протекторатом Германии. Владимир Киричук охотился на советских партизан и принимал участие в их казни Фото: архив свердловского УФСБ Зверства Члены боевки отбирали у местных жителей одежду, продукты и скот и чинили зверские расправы над мирным населением и партизанами. Так, один из свидетелей показал, что Киричук подготовил убийство цыган и сам принимал в нем участие. Как-то каратели устроили засаду на советских партизан, возник бой, в котором были убиты три человека, включая командира партизанского отряда. «В результате боя бандиты взяли живьем девушку-партизанку, которую Киричук вместе с бандитами хотели расстрелять, но потом утопили в колодце. В мае 1943-го Киричук принимал участие в расстреле партизанского разведчика, бывшего работника МВД Ивана Пацерука, которого бандиты, в том числе и Киричук, вытащили ночью из сарая и зверски замучили», — описывал местный житель.



В 1944-м Киричук поступил на службу в немецкую армию, которая откатывалась назад под натиском советских войск. В ней он состоял вплоть до разгрома фашистов в 1945-м. В порядке репатриации прибыл в СССР, где поначалу сумел скрыть свою личность при прохождении госпроверки. Он жил в Серове, работал грузчиком на металлургическом заводе. Однако в 1948-м был арестован за измену Родине и судим. Киричук работал грузчиком после войны в «Серовстальстрое» Фото: архив свердловского УФСБ Комышанский Иван Комышанский жил в селе Рассоховатое и добровольно остался в нем во время оккупации немецких войск. Комсомолец попросился служить в сельской полиции. «Он был настоящим палачом-карателем среди местного населения, казнил немецких партизан», — свидетельствовал житель Рассоховатой. В январе 1942-го полицаи вместе с немцами арестовали восемь партизан и повесили возле сельской управы. В казни Комышанский принимал самое активное участие, расскажет позже жена одного из казненных. «Я видела, как полицейский Комышанский лично повесил на крыльце магазина трех партизан. Я тогда очень перепугалась, когда увидела процесс повешения, и начала кричать и плакать, так как в числе партизан был и мой муж Звирко Антон Емельянович, которого вешал полицейский Мартышко Дмитрий. Характерно, что немцы стояли и охраняли процесс повешения, а полицейские производили повешения», — давала показания Александра Звирко. Тела партизан немцы не разрешали снимать и хоронить пять дней. Потом Комышанский преследовал вдову партизана и заставлял отдать ему вещи казненного супруга. Он угрожал, что иначе она тоже будет повешена как ее муж. Полицай отбирал у населения еду, угонял скот, разорял дома, избивал людей. В тот же период в Рассоховатой был арестован советский активист Григорий Дацко и при участии Комышанского повешен. Личное дело Ивана Комышанского. В нем он признается в участии в повешении восьми партизан Фото: архив свердловского УФСБ Оборотень В 1943-м, когда к Сумской области подошла Советская армия, пособник нацистов бежал и вступил в партизанский отряд Котовского — чтобы скрыть свои преступления. В нем Комышанский пробыл всего месяц, потому что вскоре был ранен и попал к немцам в плен. Там он предъявил удостоверение немецкого полицейского и был отправлен в госпиталь лечиться. Потом был зачислен солдатом в немецкую армию и охранял авторемонтный завод. После победы в 1945-м по репатриации был возвращен в СССР и попал в поселок Калья под Североуральском, где работал на лесозаготовках. А в 1948-м пособник нацистов был арестован чекистами. «При вашей работе полицаем сколько мирного населения в присутствии вас было направлено насильно на работы в Германию?». «Точно не помню, примерно 20 человек». «До прихода немцев на вашу территорию вы имели полную возможность эвакуироваться вглубь Советского Союза. Почему вы этого не сделали, а встали на путь измены Родине?». «Да, я такую возможность имел, но из нашего села ни один человек не эвакуировался, поэтому не эвакуировался и я». «Где находится ваш комсомольский билет?». «Будучи на службе добровольцем в немецкой армии, я его порвал и выбросил за окно». «Будучи на службе в немецкой армии, какие правительственные награды вы получали?». «Железную каску, которую носят на левой стороне груди» — вот некоторые выдержки из допроса Комышанского. Предатель собственными руками повесил трех советских партизан Фото: архив свердловского УФСБ Крамарчук Антона Крамарчука КБГ арестовало в Тавде, где он лечился в эвакуационном госпитале. Туда в свою очередь он попал с Восточного фронта, где воевал против Советской армии. Еще в 1939 году Крамарчук вступил в Украинское национал-демократическое объединение* (УНДО, признана в России экстремистской организацией и запрещена). В годы оккупации Тернопольской области примкнул к захватчикам и стал зампредседателя «окружного украинского комитета», который создали немцы. В нем пособник фашистов занимался активной пропагандой. «Немецкая армия сильная, и она победит Советский Союз. Этим самым я подымал настроение жителей выполнять мероприятия немецких властей». «Красная Армия не имеет такого опыта как германская, она не так приспособлена к войне, не имеет достаточно боеприпасов и обмундирование и технически слабая. Тем самым Красная Армия не устоит против германской». «Немцы сильны и всякое сопротивление могут подавить. Немецкая армия сильная и держит всю Европу», — цитировал собственные изречения на допросах предатель. Делом украинских предателей занималось управление КГБ по Свердловской области Фото: архив свердловского УФСБ Трибунал В 1943-м он вступил в 14-ю добровольческую Галицкую дивизию СС, где дослужился до звания ефрейтора и чина ротен-фюрера. В дивизию он вербовал и других людей. По профессии он был учитель и использовал все свое красноречие и мастерство. В 1945-м в городе Свердловске ротен-фюреру Крамарчуку было зачитано обвинительное заключение. Какие приговоры всем трем изменникам Родины вынес военный трибунал, не раскрывается: эта информация хранится под грифом «совершенно секретно». Однако известно, что один из них получил высшую меру — расстрел. Двое других были отправлены в ссылку в лагеря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

УФСБ Свердловской области рассекретило архивные материалы о трех изменниках Родины, переметнувшихся на сторону немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории советской Украины. После победы СССР некоторые из них сумели замаскироваться под добропорядочных граждан, работали на уральских заводах, но были вычислены чекистами. О том, как предатели помогали фашистам, казнили партизан и какое их настигло возмездие, — в материале URA.RU. Владимир Киричук жил в украинской деревне Паридубы, и в 1942 году, когда фашисты оккупировали территорию, стал тайным агентом немецкой полиции. Его задачей было выявлять «подозрительных» людей, советских партизан и евреев и доносить о них немцам. «Донес на скрывавшегося от преследования немцев еврея по фамилии Шлема, который впоследствии полицейскими из немецкого шуцбатальона был задержан и на месте задержания расстрелян», — говорится в материалах дела. Он задерживал и приводил на расстрел к немцам нескольких евреев и цыган и сам принимал участие в казни. В 1943-м Киричук вступил в «Организацию украинских националистов»* (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена), а затем и в их банду УПА* (Украинская повстанческая армия, признана в России экстремистской организацией и запрещена). Его задачей было вовлекать новых участников в свои ряды. Бандеровцы обрабатывали молодежь в националистическом духе и ратовали за отделение Украины от СССР и создание «самостийной» Украины под протекторатом Германии. Члены боевки отбирали у местных жителей одежду, продукты и скот и чинили зверские расправы над мирным населением и партизанами. Так, один из свидетелей показал, что Киричук подготовил убийство цыган и сам принимал в нем участие. Как-то каратели устроили засаду на советских партизан, возник бой, в котором были убиты три человека, включая командира партизанского отряда. «В результате боя бандиты взяли живьем девушку-партизанку, которую Киричук вместе с бандитами хотели расстрелять, но потом утопили в колодце. В мае 1943-го Киричук принимал участие в расстреле партизанского разведчика, бывшего работника МВД Ивана Пацерука, которого бандиты, в том числе и Киричук, вытащили ночью из сарая и зверски замучили», — описывал местный житель. В 1944-м Киричук поступил на службу в немецкую армию, которая откатывалась назад под натиском советских войск. В ней он состоял вплоть до разгрома фашистов в 1945-м. В порядке репатриации прибыл в СССР, где поначалу сумел скрыть свою личность при прохождении госпроверки. Он жил в Серове, работал грузчиком на металлургическом заводе. Однако в 1948-м был арестован за измену Родине и судим. Иван Комышанский жил в селе Рассоховатое и добровольно остался в нем во время оккупации немецких войск. Комсомолец попросился служить в сельской полиции. «Он был настоящим палачом-карателем среди местного населения, казнил немецких партизан», — свидетельствовал житель Рассоховатой. В январе 1942-го полицаи вместе с немцами арестовали восемь партизан и повесили возле сельской управы. В казни Комышанский принимал самое активное участие, расскажет позже жена одного из казненных. «Я видела, как полицейский Комышанский лично повесил на крыльце магазина трех партизан. Я тогда очень перепугалась, когда увидела процесс повешения, и начала кричать и плакать, так как в числе партизан был и мой муж Звирко Антон Емельянович, которого вешал полицейский Мартышко Дмитрий. Характерно, что немцы стояли и охраняли процесс повешения, а полицейские производили повешения», — давала показания Александра Звирко. Тела партизан немцы не разрешали снимать и хоронить пять дней. Потом Комышанский преследовал вдову партизана и заставлял отдать ему вещи казненного супруга. Он угрожал, что иначе она тоже будет повешена как ее муж. Полицай отбирал у населения еду, угонял скот, разорял дома, избивал людей. В тот же период в Рассоховатой был арестован советский активист Григорий Дацко и при участии Комышанского повешен. В 1943-м, когда к Сумской области подошла Советская армия, пособник нацистов бежал и вступил в партизанский отряд Котовского — чтобы скрыть свои преступления. В нем Комышанский пробыл всего месяц, потому что вскоре был ранен и попал к немцам в плен. Там он предъявил удостоверение немецкого полицейского и был отправлен в госпиталь лечиться. Потом был зачислен солдатом в немецкую армию и охранял авторемонтный завод. После победы в 1945-м по репатриации был возвращен в СССР и попал в поселок Калья под Североуральском, где работал на лесозаготовках. А в 1948-м пособник нацистов был арестован чекистами. «При вашей работе полицаем сколько мирного населения в присутствии вас было направлено насильно на работы в Германию?». «Точно не помню, примерно 20 человек». «До прихода немцев на вашу территорию вы имели полную возможность эвакуироваться вглубь Советского Союза. Почему вы этого не сделали, а встали на путь измены Родине?». «Да, я такую возможность имел, но из нашего села ни один человек не эвакуировался, поэтому не эвакуировался и я». «Где находится ваш комсомольский билет?». «Будучи на службе добровольцем в немецкой армии, я его порвал и выбросил за окно». «Будучи на службе в немецкой армии, какие правительственные награды вы получали?». «Железную каску, которую носят на левой стороне груди» — вот некоторые выдержки из допроса Комышанского. Антона Крамарчука КБГ арестовало в Тавде, где он лечился в эвакуационном госпитале. Туда в свою очередь он попал с Восточного фронта, где воевал против Советской армии. Еще в 1939 году Крамарчук вступил в Украинское национал-демократическое объединение* (УНДО, признана в России экстремистской организацией и запрещена). В годы оккупации Тернопольской области примкнул к захватчикам и стал зампредседателя «окружного украинского комитета», который создали немцы. В нем пособник фашистов занимался активной пропагандой. «Немецкая армия сильная, и она победит Советский Союз. Этим самым я подымал настроение жителей выполнять мероприятия немецких властей». «Красная Армия не имеет такого опыта как германская, она не так приспособлена к войне, не имеет достаточно боеприпасов и обмундирование и технически слабая. Тем самым Красная Армия не устоит против германской». «Немцы сильны и всякое сопротивление могут подавить. Немецкая армия сильная и держит всю Европу», — цитировал собственные изречения на допросах предатель. В 1943-м он вступил в 14-ю добровольческую Галицкую дивизию СС, где дослужился до звания ефрейтора и чина ротен-фюрера. В дивизию он вербовал и других людей. По профессии он был учитель и использовал все свое красноречие и мастерство. В 1945-м в городе Свердловске ротен-фюреру Крамарчуку было зачитано обвинительное заключение. Какие приговоры всем трем изменникам Родины вынес военный трибунал, не раскрывается: эта информация хранится под грифом «совершенно секретно». Однако известно, что один из них получил высшую меру — расстрел. Двое других были отправлены в ссылку в лагеря.