Глава Минспорта РФ наградил спортсменов РМК

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев вручил ведомственные награды трем спортсменам Академии единоборств РМК в ходе церемонии награждения во Дворце водных видов спорта в Екатеринбурге, куда он приехал с рабочим визитом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе академии.
«Из рук министра удостоверения мастеров спорта России получили Константин Моденов, Данил Хайретдинов и Антон Глотов», — пояснили там. Всего на встрече было более 50 человек, которые за последний год добились серьезных результатов на международном уровне.
Ранее екатеринбургский каратист Илья Поляков возглавил мировой рейтинг сильнейших бойцов по версии портала Kyokushin Results. В рейтинг вошли 100 лучших каратистов планеты по итогам 2024 года.
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