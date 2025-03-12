В Верхней Пышме (Свердловская область) пропал 11-летний мальчик Константин Колчин. Его не видели с 12 марта. К поискам подключилось местное управление полиции, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Прорыв».
«Внимание! Пропал ребенок! Константин Колчин, 11 лет. Дата пропажи: 12 марта. Место пропажи: Свердловская область, город Верхняя Пышма», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Рост мальчика 147 сантиметров. У него среднее телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза. На момент пропажи был одет в черное — шапку Nike, куртку без капюшона, толстовку с капюшоном, спортивные штаны и ботинки на шнурках.
Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону 8 (34368) 5-43-44.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!