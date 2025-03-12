12 марта 2025

Под Екатеринбургом пропал 11-летний мальчик, его ищет полиция. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок был одет в черное
Ребенок был одет в черное Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) пропал 11-летний мальчик Константин Колчин. Его не видели с 12 марта. К поискам подключилось местное управление полиции, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! Константин Колчин, 11 лет. Дата пропажи: 12 марта. Место пропажи: Свердловская область, город Верхняя Пышма», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Рост мальчика 147 сантиметров. У него среднее телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза. На момент пропажи был одет в черное — шапку Nike, куртку без капюшона, толстовку с капюшоном, спортивные штаны и ботинки на шнурках.

Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону 8 (34368) 5-43-44.

Ориентировка на пропавшего мальчика
Ориентировка на пропавшего мальчика
Фото:

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В Верхней Пышме (Свердловская область) пропал 11-летний мальчик Константин Колчин. Его не видели с 12 марта. К поискам подключилось местное управление полиции, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! Константин Колчин, 11 лет. Дата пропажи: 12 марта. Место пропажи: Свердловская область, город Верхняя Пышма», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Рост мальчика 147 сантиметров. У него среднее телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза. На момент пропажи был одет в черное — шапку Nike, куртку без капюшона, толстовку с капюшоном, спортивные штаны и ботинки на шнурках. Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону 8 (34368) 5-43-44.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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