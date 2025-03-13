В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют две школы и садик

В Екатеринбурге отремонтируют школу №52 на Бисерсткой и №69 на Сакко и Ванцетти
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Школа 32. Курган, класс, парта, школа, ремонт, школа 32
В текущем году запланирован ремонт двух школ (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в 2025 году планируется отремонтировать школы №52 на улице Бисерсткой и №69 на Сакко и Ванцетти, а также аварийный детский сад №12 на улице Горького. Об этом рассказала директор департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Строшкова на заседании коллегии городской администрации, передает корреспондент URA.RU.

В школе №52 на Елизавете учатся 200 учеников, в школе №69 — 580. После введения в эксплуатацию аварийного детсада №12 появятся дополнительно 136 мест для детей. Еще три детских сада власти начали ремонтировать в 2024-м. Планируется, что работы закончатся к августу.

«Ремонт детского сада по улице Шейнкмана завершен, идет комплектация оборудования и мебели. Окончание ремонта детских садов, начатых в ноябре месяце по улице Мира, 38а и 40, запланировано на август 2025 года. Все три детских сада будут возвращены в сеть дошкольных учреждений», — добавила Строшкова.

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В Екатеринбурге в 2025 году планируется отремонтировать школы №52 на улице Бисерсткой и №69 на Сакко и Ванцетти, а также аварийный детский сад №12 на улице Горького. Об этом рассказала директор департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Строшкова на заседании коллегии городской администрации, передает корреспондент URA.RU. В школе №52 на Елизавете учатся 200 учеников, в школе №69 — 580. После введения в эксплуатацию аварийного детсада №12 появятся дополнительно 136 мест для детей. Еще три детских сада власти начали ремонтировать в 2024-м. Планируется, что работы закончатся к августу. «Ремонт детского сада по улице Шейнкмана завершен, идет комплектация оборудования и мебели. Окончание ремонта детских садов, начатых в ноябре месяце по улице Мира, 38а и 40, запланировано на август 2025 года. Все три детских сада будут возвращены в сеть дошкольных учреждений», — добавила Строшкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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