В Нижнем Тагиле (Свердловская область) газифицировали микрорайон Голый Камень. Газ получили более 100 домов. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«На Голый Камень пришел газ. В сотнях домов частного сектора идут или уже завершены работы в рамках федерального проекта „Чистый воздух“ национального проекта „Экологическое благополучие“. Голубого топлива, говорят местные жители, здесь ждали более 60 лет», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что перевод зданий на газовое отопление идет в Нижнем Тагиле третий год. По его словам, жители неохотно вставали в очередь на подключение к газу, но со временем передумали.
Ранее URA.RU писало, что почти тысячу домов тагильчан подключат к газу в 2025 году. За два года в Нижнем Тагиле подвели газ в более чем тысячу жилищ. Помимо госпрограмм, газификацию спонсируют крупные промышленные компании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!