12 марта 2025

В Нижнем Тагиле газифицировали целый район. Видео

Мэр Пинаев: в микрорайон Голый Камень Нижнего Тагила подвели газ
© Служба новостей «URA.RU»
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Тагильчане рассказали Владиславу Пинаеву, что ждали газ 60 лет
Тагильчане рассказали Владиславу Пинаеву, что ждали газ 60 лет Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) газифицировали микрорайон Голый Камень. Газ получили более 100 домов. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«На Голый Камень пришел газ. В сотнях домов частного сектора идут или уже завершены работы в рамках федерального проекта „Чистый воздух“ национального проекта „Экологическое благополучие“. Голубого топлива, говорят местные жители, здесь ждали более 60 лет», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что перевод зданий на газовое отопление идет в Нижнем Тагиле третий год. По его словам, жители неохотно вставали в очередь на подключение к газу, но со временем передумали. 

Ранее URA.RU писало, что почти тысячу домов тагильчан подключат к газу в 2025 году. За два года в Нижнем Тагиле подвели газ в более чем тысячу жилищ. Помимо госпрограмм, газификацию спонсируют крупные промышленные компании.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) газифицировали микрорайон Голый Камень. Газ получили более 100 домов. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «На Голый Камень пришел газ. В сотнях домов частного сектора идут или уже завершены работы в рамках федерального проекта „Чистый воздух“ национального проекта „Экологическое благополучие“. Голубого топлива, говорят местные жители, здесь ждали более 60 лет», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что перевод зданий на газовое отопление идет в Нижнем Тагиле третий год. По его словам, жители неохотно вставали в очередь на подключение к газу, но со временем передумали.  Ранее URA.RU писало, что почти тысячу домов тагильчан подключат к газу в 2025 году. За два года в Нижнем Тагиле подвели газ в более чем тысячу жилищ. Помимо госпрограмм, газификацию спонсируют крупные промышленные компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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