В Свердловской области перекрыли федеральную трассу

Под Сысертью (Свердловская область) перекрыли участок федеральной трассы M-5 до Челябинска. Причиной стала авария, сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге М-5 146-й километр произошло ДТП! Движение полностью перекрыто в направлении города Екатеринбург», — говорится в сообщении.
Дорожники попросили водителей быть осторожнее и заранее запланировать маршрут. Также они предложили вариант объезда через село Щелкун, на которое можно съехать на 139-м километре и выехать обратно на 158-м километре. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!