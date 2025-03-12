12 марта 2025

В Свердловской области перекрыли федеральную трассу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водителям предложили объехать перекрытие через село Щелкун
Водителям предложили объехать перекрытие через село Щелкун Фото:

Под Сысертью (Свердловская область) перекрыли участок федеральной трассы M-5 до Челябинска. Причиной стала авария, сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге М-5 146-й километр произошло ДТП! Движение полностью перекрыто в направлении города Екатеринбург», — говорится в сообщении.

Дорожники попросили водителей быть осторожнее и заранее запланировать маршрут. Также они предложили вариант объезда через село Щелкун, на которое можно съехать на 139-м километре и выехать обратно на 158-м километре. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под Сысертью (Свердловская область) перекрыли участок федеральной трассы M-5 до Челябинска. Причиной стала авария, сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге М-5 146-й километр произошло ДТП! Движение полностью перекрыто в направлении города Екатеринбург», — говорится в сообщении. Дорожники попросили водителей быть осторожнее и заранее запланировать маршрут. Также они предложили вариант объезда через село Щелкун, на которое можно съехать на 139-м километре и выехать обратно на 158-м километре. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...