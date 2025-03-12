В Екатеринбурге живодер обстреливает собак резиновыми пулями

В Екатеринбурге появился мужчина, который стреляет в собак резиновыми пулями и угрожает их хозяевам. На живодера пожаловались жители района Вторчермет в соцсетях.
«Предположительно, на улице Братской, 15 появился неадекватный человек, который стреляет по собакам, находящимися на поводках. Он угрожает хозяевам, орет, попал уже в двух собак. Будьте внимательны, заявления уже написаны», — передает telegram-канал «Вторчермет Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в городское УМВД за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
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