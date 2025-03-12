12 марта 2025

В Екатеринбурге живодер обстреливает собак резиновыми пулями

Жители Вторчермета пожаловались на мужчину, который стреляет в собак из оружия
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина стреляет по собакам, которые ходят на поводках
Мужчина стреляет по собакам, которые ходят на поводках Фото:

В Екатеринбурге появился мужчина, который стреляет в собак резиновыми пулями и угрожает их хозяевам. На живодера пожаловались жители района Вторчермет в соцсетях.

«Предположительно, на улице Братской, 15 появился неадекватный человек, который стреляет по собакам, находящимися на поводках. Он угрожает хозяевам, орет, попал уже в двух собак. Будьте внимательны, заявления уже написаны», — передает telegram-канал «Вторчермет Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в городское УМВД за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге появился мужчина, который стреляет в собак резиновыми пулями и угрожает их хозяевам. На живодера пожаловались жители района Вторчермет в соцсетях. «Предположительно, на улице Братской, 15 появился неадекватный человек, который стреляет по собакам, находящимися на поводках. Он угрожает хозяевам, орет, попал уже в двух собак. Будьте внимательны, заявления уже написаны», — передает telegram-канал «Вторчермет Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в городское УМВД за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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