В Екатеринбурге дед, раздробивший голову внуку, избежал тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый судебный процесс над Дмитрием Кучиным, убившим младенца. Екатеринбург , кучин дмитрий
Дмитрия Кучина признали больным Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша

Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение 45-летнего Дмитрия Кучина, который убил полуторамесячного внука в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

«Дмитрию Кучину назначены принудительные меры медицинского характера. Он направлен на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — передали в суде.

Убийство произошло в ночь на 16 октября 2024 года. Кучин, поздно вернувшись домой, схватил грудничка за ноги и стал размахивать им и бить головой о мебель. Малыш скончался на месте происшествия. «Незадолго до убийства подозреваемый увидел, что малыш громко плачет в люльке. Это его якобы взбесило, и он взял ребенка и причинил ему несколько травм», — говорил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

После ЧП Кучин попытался скрыться, но был задержан по горячим следам. Когда сыщики обнаружили его, он был босой и разговаривал с воробьями. Позднее экспертиза признала его психически больным. «Следствием СКР собрана достаточная доказательная база, в связи с чем материалы дела были направлены в суд для решения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера», — констатировали в свердловском СК. За ходом истории можно посмотреть в этом сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение 45-летнего Дмитрия Кучина, который убил полуторамесячного внука в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Дмитрию Кучину назначены принудительные меры медицинского характера. Он направлен на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — передали в суде. Убийство произошло в ночь на 16 октября 2024 года. Кучин, поздно вернувшись домой, схватил грудничка за ноги и стал размахивать им и бить головой о мебель. Малыш скончался на месте происшествия. «Незадолго до убийства подозреваемый увидел, что малыш громко плачет в люльке. Это его якобы взбесило, и он взял ребенка и причинил ему несколько травм», — говорил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. После ЧП Кучин попытался скрыться, но был задержан по горячим следам. Когда сыщики обнаружили его, он был босой и разговаривал с воробьями. Позднее экспертиза признала его психически больным. «Следствием СКР собрана достаточная доказательная база, в связи с чем материалы дела были направлены в суд для решения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера», — констатировали в свердловском СК. За ходом истории можно посмотреть в этом сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...