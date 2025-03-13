В Екатеринбурге дед, раздробивший голову внуку, избежал тюрьмы

Дмитрия Кучина признали больным Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша

Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение 45-летнего Дмитрия Кучина, который убил полуторамесячного внука в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

«Дмитрию Кучину назначены принудительные меры медицинского характера. Он направлен на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — передали в суде.

Убийство произошло в ночь на 16 октября 2024 года. Кучин, поздно вернувшись домой, схватил грудничка за ноги и стал размахивать им и бить головой о мебель. Малыш скончался на месте происшествия. «Незадолго до убийства подозреваемый увидел, что малыш громко плачет в люльке. Это его якобы взбесило, и он взял ребенка и причинил ему несколько травм», — говорил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

После ЧП Кучин попытался скрыться, но был задержан по горячим следам. Когда сыщики обнаружили его, он был босой и разговаривал с воробьями. Позднее экспертиза признала его психически больным. «Следствием СКР собрана достаточная доказательная база, в связи с чем материалы дела были направлены в суд для решения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера», — констатировали в свердловском СК. За ходом истории можно посмотреть в этом сюжете URA.RU.