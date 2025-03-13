Мэр Екатеринбурга призвал готовить лагеря к наплыву детей из-за ЧП в Черном море

В текущем сезоне прогнозируется наплыв детей в лагерях (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В детских лагерях Екатеринбурга в новом весенне-летнем сезоне стоит ожидать наплыва детей, поэтому состоянию объектов нужно уделить особое внимание. Об этом на заседании коллегии городской администрации заявил мэр Алексей Орлов, вспомнив ЧП в Черном море, где в Керченском проливе произошел разлив мазута.

«Все вы видите, что у нас происходит на побережье Черного моря. Под большим вопросом отдых детей на черноморском побережье в этом сезоне, поэтому наши загородные лагеря [должны быть готовы]. Учитывая, те объемы ресурсов, которые мы вложили и продолжаем вкладывать», — выступил он.

Отдельно он отметил детский загородный лагерь «Уральские самоцветы», назвав его эталонным — причем не только по Свердловской области, а по всему УрФО.

В декабре 2024 года в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», из-за чего произошла экологическая катастрофа. Подробнее о ней, — в сюжете URA.RU.