Мэр Екатеринбурга призвал готовить лагеря к наплыву детей из-за ЧП в Черном море

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Реконструкция ТЮЗа. Екатеринбург, экскурсия, детский лагерь, толпа
В текущем сезоне прогнозируется наплыв детей в лагерях (архивное фото) Фото:

В детских лагерях Екатеринбурга в новом весенне-летнем сезоне стоит ожидать наплыва детей, поэтому состоянию объектов нужно уделить особое внимание. Об этом на заседании коллегии городской администрации заявил мэр Алексей Орлов, вспомнив ЧП в Черном море, где в Керченском проливе произошел разлив мазута.

«Все вы видите, что у нас происходит на побережье Черного моря. Под большим вопросом отдых детей на черноморском побережье в этом сезоне, поэтому наши загородные лагеря [должны быть готовы]. Учитывая, те объемы ресурсов, которые мы вложили и продолжаем вкладывать», — выступил он.

Отдельно он отметил детский загородный лагерь «Уральские самоцветы», назвав его эталонным — причем не только по Свердловской области, а по всему УрФО.

В декабре 2024 года в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», из-за чего произошла экологическая катастрофа. Подробнее о ней, — в сюжете URA.RU.

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В детских лагерях Екатеринбурга в новом весенне-летнем сезоне стоит ожидать наплыва детей, поэтому состоянию объектов нужно уделить особое внимание. Об этом на заседании коллегии городской администрации заявил мэр Алексей Орлов, вспомнив ЧП в Черном море, где в Керченском проливе произошел разлив мазута. «Все вы видите, что у нас происходит на побережье Черного моря. Под большим вопросом отдых детей на черноморском побережье в этом сезоне, поэтому наши загородные лагеря [должны быть готовы]. Учитывая, те объемы ресурсов, которые мы вложили и продолжаем вкладывать», — выступил он. Отдельно он отметил детский загородный лагерь «Уральские самоцветы», назвав его эталонным — причем не только по Свердловской области, а по всему УрФО. В декабре 2024 года в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», из-за чего произошла экологическая катастрофа. Подробнее о ней, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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