Дед Мороз рассказал о новогоднем желании Кадырова

23:14 24 декабря 2017 0

Дед Мороз одарил подарками главу республики Фото: Wikimedia Commons

Главный российский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о новогоднем желании главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Со слов волшебника, он попросил «мира во всем мире».

Дед Мороз прилетел в Грозный 24 декабря по приглашению Кадырова, встретился с детьми и устроил для них новогоднее представление. В ходе мероприятия глава Чечни рассказал, что в детстве мечтал быть похожим на национальных героев и религиозных деятелей, которые «всегда боролись со злом, были милосердными и щедрыми», пишет «Газета.ру». Также Хозяин Нового года подарил Рамзану Кадырову жилетку, символ праздника — фигурку Деда Мороза, — и вологодское кружево.

Ранее «URA.RU» сообщало, что аккаунты Кадырова заблокировали в Instagram и Facebook. После этого он создал страницу в социальной сети Чечни Mylistory. Глава республики сообщил подписчикам, что будет публиковать там важные новости и фото.