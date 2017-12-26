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14:21  26 декабря 2017 0

Новости «URA.RU» работают! СКР возбудил дело против няни-садистки из ХМАО

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, борьба, удар, кулак, насилие, сила
СКР возбудил дело по фактам насилия в отношении восьмимесячного ребенкаФото: pixabay.com

Следователи Югры возбудили уголовное дело против няни из Нефтеюганска, которую подозревают в физическом насилии в отношении восьмимесячного ребенка. Производство расследуется в рамках статьи «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом во вторник, 26 декабря, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

«В ходе проверки, проведенной следователями СКР, факты применения няней недопустимых форм воспитания нашли свое подтверждение — в квартире велась видеосъемка, которая зафиксировала, как утром 14 декабря 2017 года, няня несколько раз ударила малыша ладонью по лицу, затем с силой сбросила его с дивана на пол», — подчеркнули в ведомстве.

О произошедшем агентство уже сообщало ранее. По словам матери малыша, после того, как в доме появилась няня, у ребенка стали случаться истерики. Родители приняли решение установить видеонаблюдение, которое, в свою очередь, помогло установить факты насилия над ребенком.

Эльдар Булатов
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