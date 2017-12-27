Москва ограничит полеты американских самолетов над страной

Россия с 1 января ограничит количество аэродромов, которые американские самолеты-наблюдатели могут использовать по договору об открытом небе. Это станет зеркальным ответом на заявленные США меры в отношении РФ, которые также планируют ввести с начала 2018 года.
Решение российской стороны касается приведения перечня аэродромов в соответствие с договором по открытому небу, сообщил военно-дипломатический источник, передает «Экономика сегодня». При этом Штаты намерены закрыть для наблюдателей из России воздушное пространство над Аляской и Гавайями, а также ограничить дальность полетов, отмечает «Эхо Москвы».
Как писало «URA.RU», ранее экономисты и политологи рассказали о том, что расширение американских санкций против России рискует обернуться девальвацией рубля, резким снижением зарплат бюджетников, перебоями с выплатой пенсий и ростом цен на продовольственные товары и лекарства.