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27 декабря 2017
08:25  27 декабря 2017 0

Москва ограничит полеты американских самолетов над страной

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Ограничения касаются договора об открытом небеФото: Pixabay
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Россия с 1 января ограничит количество аэродромов, которые американские самолеты-наблюдатели могут использовать по договору об открытом небе. Это станет зеркальным ответом на заявленные США меры в отношении РФ, которые также планируют ввести с начала 2018 года.

Решение российской стороны касается приведения перечня аэродромов в соответствие с договором по открытому небу, сообщил военно-дипломатический источник, передает «Экономика сегодня». При этом Штаты намерены закрыть для наблюдателей из России воздушное пространство над Аляской и Гавайями, а также ограничить дальность полетов, отмечает «Эхо Москвы».

Как писало «URA.RU», ранее экономисты и политологи рассказали о том, что расширение американских санкций против России рискует обернуться девальвацией рубля, резким снижением зарплат бюджетников, перебоями с выплатой пенсий и ростом цен на продовольственные товары и лекарства.

Юрий Викторов
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