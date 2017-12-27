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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
22:58  27 декабря 2017 0

В Челябинске ФСБ задержала сотрудника налоговой инспекции

Открытая лицензия на 04.08.2015. Взятка., наручники, взятка, деньги, криминал, конверт
Чиновника подозревают в получении взяткиФото: torange.ru

Сотрудники УФСБ по Челябинской области 27 декабря, в среду, задержали начальника одного из отделов налоговой инспекции Ленинского района Челябинска. Как сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных органах, налоговик был задержан при получении взятки.

В кабинете сотрудника в инспекции и у него дома проходят обыски. В Управлении федеральной налоговой службы по Челябинской области происходящее не комментируют. Пресс-служба УФСБ по региону для комментариев недоступна. «Какое-то новогоднее подношение или подарок на день рождения, — сообщает „URA.RU“ источник. — Сотрудник рядового уровня. Так совпало, что в эти дни все расписывались за то, что ознакомились с письмом из Минтруда РФ, где говорится о подарках чиновникам».

11 декабря на сайте Минтруда РФ был выложен текст письма о дарении подарков. «Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской Федерации содержат запрет на дарение подарков работникам отдельных организаций, лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей», — говорится в письме. Исключение может быть сделано для служебных командировок и протокольных мероприятий.

При этом чиновникам не рекомендуется получать подарки на личных торжественных мероприятиях, от тех, кто «одновременно являются лицами, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляет функции управления или контроля». «Прием таких подарков может их скомпрометировать и повлечь возникновение сомнений в их честности, беспристрастности и объективности», — предупреждает Минтруда РФ.

Глава министерства труда Максим Топилин назвал подарки госслужащим «уходящей традицией». Он выступил против того, чтобы тратить госсредства на подарки.

Альбина Золотухина
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