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26 декабря 2017
11:55  26 декабря 2017 2

Министр труда назвал подарки чиновникам уходящей традицией

Международный инвестиционный форум
Топилин считает, что не стоит тратить госсредства на подаркиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Минтруда РФ Максим Топилин назвал уходящей традицией подарки госслужащим. Он выступил против того, чтобы тратить госсредства на подарки.

«Госслужащие не вправе получать подарки в связи с исполнением служебных обязанностей, за исключением подарков, полученных на протокольных мероприятиях или в командировках», — цитирует Топилина RT.

Министр уточнил, что чиновник имеет право оставить себе подарок стоимостью меньше трех тысяч рублей. «Я понимаю, когда 8 Марта и женщинам дарят цветы, а так, мне кажется, это какие-то уходящие традиции», — добавил министр.

Гаджет, который вручили Медведеву, стоит 12 тысяч рублей
Фото: соцсети

Отметим, ранее премьер министр Дмитрий Медведев не стал пользоваться подаренным ему российским смартфоном, передает «Национальная служба новостей». Гаджет стоит 12 тысяч рублей, а по закону госслужащие должны сдавать подарки дороже трех тысяч в специальный подарочный фонд.

Александр Лукманов
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