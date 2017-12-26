Министр труда назвал подарки чиновникам уходящей традицией

Глава Минтруда РФ Максим Топилин назвал уходящей традицией подарки госслужащим. Он выступил против того, чтобы тратить госсредства на подарки.
«Госслужащие не вправе получать подарки в связи с исполнением служебных обязанностей, за исключением подарков, полученных на протокольных мероприятиях или в командировках», — цитирует Топилина RT.
Министр уточнил, что чиновник имеет право оставить себе подарок стоимостью меньше трех тысяч рублей. «Я понимаю, когда 8 Марта и женщинам дарят цветы, а так, мне кажется, это какие-то уходящие традиции», — добавил министр.
Отметим, ранее премьер министр Дмитрий Медведев не стал пользоваться подаренным ему российским смартфоном, передает «Национальная служба новостей». Гаджет стоит 12 тысяч рублей, а по закону госслужащие должны сдавать подарки дороже трех тысяч в специальный подарочный фонд.