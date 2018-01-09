Челябинка, впавшая в кому в Таиланде, снова может дышать

11:30 09 января 2018 0

Логинова вышла из комы в середине декабря Фото: Марина Логингова, «ВКонтакте»

Челябинку Марину Логинову, впавшую в кому после падения с велосипеда в Таиланде, вновь отключили от аппарата ИВС. До транспортировки на родину она уже пробовала дышать сама, но после этого состояние девушки ухудшилось. Несмотря на то, что она уже вышла из комы, врачи не берутся давать прогнозы.

«Позавчера у нее вытащили трубку. Врачи пока не дают никаких прогнозов, говорят, что должно пройти еще как минимум полгода. Она пока не отвечает на команды, лишь фокусирует взгляд», — рассказал ее муж Алексей Логинов. В настоящее время пострадавшая продолжает лечение в областной больнице Челябинска, пишет 74.ru. У ее родственников были вопросы к медикам из-за ухода (у Логиновой появились пролежни), но после предъявления претензий работники организовали круглосуточное дежурство. Также ее супруг добавил, что в случае хорошего самочувствия ее перевезут лечиться в другой город.

Марина Логинова получила тяжелую травму головы в отпуске, упав с велосипеда. В Таиланде врачи сделали ей четыре операции. Страховая сумма быстро исчерпалась, долгое время она находилась там на средства родственников. Как сообщало «URA.RU», 26 ноября пострадавшую доставили на родину за счет бюджета, в чем помог губернатор области Борис Дубровский. В середине декабря Логинова вышла из комы.