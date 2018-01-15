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15 января 2018
Главные новости Москвы
16:35  15 января 2018 0

Бизнес-омбудсмен Титов вмешался в дело экс-владельца фабрики, устроившего смертельную перестрелку

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Бизнес-омбудсмен полагает, что на фабрике имел место рейдерский захватФото: depositphotos.com © URA.RU

В дело бывшего владельца кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова вмешался уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. В обстоятельствах, которые привели к перестрелке на фабрике, он видит признаки рейдерского захвата.

Титов встретился с бизнесменом в московском СИЗО-4 на прошлой неделе. После этого он попросил адвоката Викторию Бурковскую представлять интересы Аверьянова, передает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Бурковская будет защищать интересы Аверьянова бесплатно.

Аверьянов открыл стрельбу на территории фабрики 27 декабря 2017 года. Поводом послужил конфликт с нынешним руководством предприятия. Во время перестрелки он убил одного человека (охранника) и вскоре был задержан полицией. По словам Аверьянова, предприятие у него отняла «кавказская банда», которую поддерживают высокопоставленные силовики.

Иван Антонов
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