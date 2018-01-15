В дело бывшего владельца кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова вмешался уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. В обстоятельствах, которые привели к перестрелке на фабрике, он видит признаки рейдерского захвата.
Титов встретился с бизнесменом в московском СИЗО-4 на прошлой неделе. После этого он попросил адвоката Викторию Бурковскую представлять интересы Аверьянова, передает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Бурковская будет защищать интересы Аверьянова бесплатно.
Аверьянов открыл стрельбу на территории фабрики 27 декабря 2017 года. Поводом послужил конфликт с нынешним руководством предприятия. Во время перестрелки он убил одного человека (охранника) и вскоре был задержан полицией. По словам Аверьянова, предприятие у него отняла «кавказская банда», которую поддерживают высокопоставленные силовики.