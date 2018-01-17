13:49 17 января 2018 1

В ХМАО из-за отсутствия финансирования могут ликвидировать главный баскетбольный клуб региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный баскетбольный клуб ХМАО «Университет-Югра» получил из бюджета меньше пяти миллионов рублей — этих средств команде хватит только до конца января. Об этом «URA.RU» рассказал гендиректор клуба Сергей Ольхов.

По словам Ольхова, серьезные проблемы с финансирование клуб начал испытывать еще в 2017 году. Тогда речь шла об исключении команды из чемпионата Суперлиги-1. «Мы кредитов набрали под кабальные условия. Нам все обещали — сейчас будут деньги. Я даже квартиру свою под залог в банк ставил, но потом вмешалась Наталья Комарова и нам дали денег хотя бы по долгам рассчитаться», — рассказывает Ольхов.

«Университет-Югра», несмотря на финансовые трудности, тот сезон триумфально выиграл — второй раз за все 40 лет существования клуба. Но начало 2018-го обернулось еще большими проблемами. На весь сезон команде дали меньше 5 миллионов рублей. «Это и на клуб, и на детей — на детско-юношескую команду. На следующий сезон сказали, что дадут 13 миллионов. А там только взнос в федерацию баскетбола — 6 миллионов! Ситуация архисложная. Мы, конечно, в дела других команд не лезем, но если бы не ХК „Югра“, денег всем хватило бы. Такой регион богатый, и сумма-то копеечная нужна, а по факту нас заставляют сниматься с соревнований», — комментирует Сергей Ольхов.

Он также рассказал, что в окружном департаменте спорта им посоветовали искать спонсоров самостоятельно, объяснив сокращения финансирования клубов общероссийским трендом. По словам Ольхова, губернатору Югры Наталье Комаровой отправили письмо, подписанное известными российскими баскетболистами и тренерами — в их числе президент Единой лиги ВТБ Серей Кущенко, президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин, заслуженный тренер России Евгений Гомельский, олимпийские чемпионы Сергей Тараканов и Иван Едешко.

На момент публикации выяснить позицию окружного департамента спорта не удалось — сотовый телефон директора депспорта Игоря Губкина был вне зоны действия сети. Как ранее сообщало «URA.RU», хоккейный клуб «Югра» провально выступает на протяжении нескольких последних сезонов, получая при этом порядка 700 млн рублей финансирования из регионального бюджета. Осенью 2017-го года руководство ХК попросило у правительства еще 300 млн рублей.