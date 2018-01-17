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17 января 2018
10:54  17 января 2018 3

«Пожалуйста, наймите охрану». Избитый в Питере торговец биткоинами был другом Соколовского. ВИДЕО

Апелляция по делу Руслана Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
Бывший ловец покемонов теперь заинтересовался криптовалютамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский блогер Руслан Соколовский, ловивший покемонов в храме и осужденный за экстремизм и оскорбление верующих, призывает майнеров срочно нанимать охрану. Как оказалось, пострадавший в Санкт-Петербурге от бандитов торговец криптовалютой был его другом.

«На моего приятеля Пашу напали в его собственном доме, устроив вооруженное ограбление. В последнее время в моем окружении огромное количество людей подняли на криптовалютах по несколько миллионов. Пожалуйста, наймите охрану, раз почти у всех из нашей блокчейн-тусовки на это теперь достаточно денег — не экономьте на своем здоровье, с пистолетом с целью похищения могут ворваться и к вам. Паш, держись, надеюсь глаз будет видеть», — написал Соколовский на своей странице во «ВКонтакте».

Сам инцидент произошел 14 января. Четверо грабителей вошли в дом, избили хозяина и похитили из сейфа 24 миллиона рублей.

Виктор Жуков
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