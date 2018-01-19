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19 января 2018
18 января 2018
15:50  19 января 2018 0

Сети «Водоканала» испортили дорогу в центре Екатеринбурга. ФОТО

Повреждение дорожного полотна на улице Луначарского. Необр. Екатеринбург, плохая дорога
Дорога на Луначарского стала опасной. Того и гляди провалится или колеса повредитФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Движение автомобилей по улице Луначарского в Екатеринбурге в ближайшее время может быть затруднено. Здесь, рядом с перекрестком улиц Малышева-Луначарского, сильно испорчено примыкающее к трамвайным путям дорожное покрытие. Плохое состояние дороги сохраняется вот уже неделю, но в администрации города узнали об этом только вчера.

«Мы уже изучали вопрос, интересовались, почему там такой большой участок вдруг испортился. Выяснилось, что сети „Водоканала“ там проложены и начали подтекать и подмывать. Из-за этого все вспучилось. Сейчас Водоканал должен все устранить и исправить участок дороги за свой счет», — объяснил «URA.RU» сотрудник пресс-службы ратуши Дмитрий Егоркин.

В МУП «Водоканал. Екатеринбург» объяснили, что уже начали устранять повреждения, но никаких сроков обозначить не смогли. «Вчера [18 января] днем поступила заявка об утечке по адресу Луначарского, 167. Поврежденный водовод отключили, сегодня там работает бригада, ведутся аварийно-восстановительные раскопочные работы», — пояснили в МУПе.

Антон Ольшанников
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