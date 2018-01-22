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23 января 2018
22 января 2018
21:00  22 января 2018 0

Опасная инфекция мозга, пьяницы-школьницы, талоны на еду. Главное за день — в подборке «URA.RU»

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Мнения экспертов о сожительстве разделилисьФото: depositphotos.com © URA.RU

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Собрали для вас главные новости за день.

Вчера казаки вместе с чиновниками и ДПС пытались помешать экстремальному соревнованию на озере Балтым. Сегодня кандидат в главы Мингосимущества Алексей Кузнецов созвал брифинг, на котором оправдывался за их действия. Есть мнение, что все это было спланировано, чтобы снизить шансы Кузнецова в борьбе за должность.

В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий сожительство к официально зарегистрированному браку. Эта новость разделила экспертов на два лагеря. Одни считают, что это хорошая подстраховка, другие — что это приведет к легализации однополых отношений в России.

В Югре врачи столкнулись с опасной инфекцией мозга у детей. Ее трудно обнаружить и непонятно, как лечить. Все началось с кошмарной истории про мальчика с пятью диагнозами.

У уральских студентов руководство колледжа вымогает деньги. А за отказ платить угрожают проблемами с учебой. Про «добровольные» пожертвования — в нашем материале.

Школьницы устроили фотосессию с алкоголем в туалете престижного лицея. После этого их должны были отчислить, но получилась мутная история.

Жириновский сказал, какими будут его первые три указа после победы на выборах. Один из них про талоны на еду. И это странно, ведь он все-таки кандидат от ЛДПР, а не от КПРФ.

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.RU»
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© Служба новостей «URA.RU»
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