СКР начал проверку по факту обрушения в Москве строительных лесов

00:17 31 января 2018 0

Под завалами из досок, брезента и снега в центре Москвы оказались десять человек Фото: ГСУ СКР по городу Москве

Обрушение строительных лесов в переходе рядом со станцией «Улица 1905 года» в Москве стало поводом для проведения доследственной проверки со стороны СКР. По последним данным число пострадавших в результате ЧП достигает десяти человек.

«При выполнении плановых строительно-монтажных работ входа-выхода подземного пешеходного перехода, расположенного вблизи метро „Улица 1905 года“ в городе Москве, произошло обрушение строительных лесов, — говорится в сообщении Главного следственного управления СКР по городу Москве. — В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего».

Напомним, ЧП произошло вечером 30 января в центре столицы. По предварительным данным, строительные леса обрушились под тяжестью снега. Между тем, по уточненной информации, число пострадавших в результате инцидента достигло десяти. Как сообщает RT, все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения.