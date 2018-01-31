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01 февраля 2018
31 января 2018
22:57  31 января 2018 1

«У нас даже те, кто не сидел, пытаются говорить на фене». Панин вступился за «Бригаду»

Открытая лицензия 09.06.2015. Алексей Панин., панин алексей
Проблема не в фильмах, а в россиянахФото: Кадр из фильма «Жмурки»

Скандально известный актер Алексей Панин встал на защиту сериала «Бригада» и сказал, что виноват не кинематограф, а Россия. Артист назвал россиян гомофобами и «полууголовниками».

«В Европе такое кино не может нанести вред. У них ценности другие, не бандитско-гопнические. У нас же даже те, кто не сидел, пытаются говорить на фене. В любой другой стране это было бы оскорблением, а у нас — предмет гордости, — заявил Панин в эфире «Национальной службы новостей». Также Панин оценил качество сериала «Бригада», который не идет в сравнение с третьесортными продуктами на телевидении.

Дискуссию на эту тему открыл актер Павел Майков, который исполнил в «Бригаде» одну из главных ролей. Он заявил, что эта работа принесла ему популярность, а стране — вред.

Семен Гринберг
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