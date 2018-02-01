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01 февраля 2018
31 января 2018
19:21  01 февраля 2018 0

Росприроднадзор вернул «Сургутнефтегазу» проект нефтяной скважины на священном озере

Нумто, Белоярский район, нумто
На священном озере коренных народов Югры хотят бурить нефтяную скважинуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Управление Росприроднадзора по Тюменской области не стало проводить государственную экологическую экспертизу проекта нефтяной скважины на водно-болотных угодьях природного парка Нумто в ХМАО. Ведомство вернуло «Сургутнефтегазу» документы, потому что компания представила неполный комплект проектной документации.

«Сургутнефтегаз» планирует бурить нефтяную скважину на самом ценном участке особо охраняемой природной территории парка. Из-за неполного списка документов по «Поисково-оценочной скважине № 4717П Ватлорского лицензионного участка» их вернули, сообщается на сайте Гринпис России.

В октябре 2017 года прошли общественные слушания по бурению нефтяной скважины. После этого десятки представителей общественных объединений, защищающих права коренных народов, подписали открытое письмо руководителям Росприроднадзора и природнадзора ХМАО с просьбой не принимать этот проект на экологическую экспертизу. Общественники писали, что разведка и добыча нефти может повлечь за собой аварийные разливы нефти, сокращение количества дичи, рыбы, участков с грибами и ягодами. При строительстве дорог, нефтепроводов и другой инфраструктуры будут нарушены пути миграции охотничьих животных и домашних оленей, которые являются основой жизненного уклада жителей деревни Нумто.

Против добычи нефти на водно-болотных угодьях природного парка Нумто выступили десятки тысяч российских граждан, советник президента Российской Федерации Михаил Федотов, Общероссийский народный фронт, известные российские ученые и сотни коренных жителей, ведущих традиционный образ жизни. В октябре 2017 года вышла нота протеста Организации Объединенных Наций в адрес российского правительства. В декабре 2017 года европейское СМИ раскритиковало нефтяников ХМАО и припомнило им конфликт с аборигенами из-за священного озера Нумто.

Ольга Дудорова
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