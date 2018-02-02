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02 февраля 2018
01 февраля 2018
31 января 2018
10:57  02 февраля 2018 21

В Тюменской области изменят транспортный налог в пользу бедных

Старт работы сервиса каршеринга
Ставку для машин мощностью 120-150 лошадиных сил могут снизить вдвоеФото: Анна Майорова © URA.RU

Ставка налога для владельцев бюджетных автомобилей в Тюменской области может быть снижена в два раза. Зависит это от решения регионального правительства, которое должно подготовить свой отзыв на инициативу депутата.

Сейчас в среднем по России ставка налога на автомобили с мощностью 120-150 лошадиных сил составляет 15 рублей за л. с. В Тюмени — 30 рублей. «И мы хотим снизить в регионе ставку для таких машин в два раза», — цитирует депутата тюменской областной думы Михаила Селюкова РБК Тюмень. В регионе ранее была отменена льгота по налогам для автомобилей до 100 л. с. Власти объяснили это необходимостью строительства инфраструктурных объектов — за счет автовладельцев бюджет надеется получить дополнительные 285 миллиона рублей доходов.

По мнению Селюкова, справедливее было бы льготу вернуть, а дополнительные расходы переложить на плечи владельцев автомобилей премиум-класса, налог для которых составляет сегодня 38 рублей за л. с. «При этом стоимость автомобилей, про которые мы говорим, значительно отличается. В среднем машины до 150 „лошадей“ стоят 500 тысяч рублей, цена авто большей мощностью достигает 3 — 3,5 миллиона рублей. Считаю, что граждане с небольшим достатком должны платить меньше, а вот для тех, кто ездит на люксовом транспорте, ставку можно и повысить», — поясняет депутат.

Инициатива парламентария в настоящее время находится в областном правительстве, где должны предоставить свой отзыв. Селюков планирует передать свой законопроект в аппарат думы во второй половине марта.

Игорь Чукреев
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