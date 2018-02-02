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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
15:48  02 февраля 2018 0

В смертельной аварии пострадал руководитель челябинского завода. ВИДЕО

В результате столкновения две машины сильно поврежденыФото: группа «Типичный Челябинск», «ВКонтакте»

В серьезном ДТП на Бродокалмакском тракте в Челябинске пострадал заместитель директора по качеству Челябинского компрессорного завода (ЧКЗ). Он был за рулем белого Mitsubishi Lancer, который вынесло на полосу встречного движения. Мужчина находится в критическом состоянии, а его коллега-пассажирка, которая работала в сервисной службе на предприятии, погибла, сообщает 74.ru.

В ЧКЗ подтвердили информацию, что в ДТП попали сотрудники завода. По словам девушки, знакомой с пострадавшим в аварии, мужчину госпитализировали в критическом состоянии с тяжелыми травмами, а женщина скончалась на месте — ее «вдавило» в заднее сиденье. «Они ехали на работу на компрессорный завод. Бывшие коллеги с ЧКЗ сказали, что погибшей женщине было 48 лет, мужчине — 30», — добавила девушка. Пассажиров в машине не было.

Как ранее сообщили в ГУ МВД, в результате аварии погибли четыре человека. Еще трое, по данным горздрава, доставлены в больницы: одного, в тяжелом состоянии, увезли в ГКБ №8, еще двоих с травмами средней тяжести — в ГКБ №6. В ликвидации последствий аварии принимали участие 33 человека и 11 единиц техники от единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Кроме того, для пострадавших и их родственников вызвали психологов.

Видео: группа «Типичный Челябинск», «ВКонтакте».

Как информировало «URA.RU», смертельное ДТП произошло утром 2 февраля в районе дома 1/15 по Бродокалмакскому тракту. По предварительной информации, водитель белого Mitsubishi Lancer не справился с управлением, вследствие чего произошло лобовое столкновение с автомобилем такой же марки. Со слов очевидцев, из-за аварии на трассе возникла большая пробка.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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