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08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Москвы
03:31  08 февраля 2018 0

Хакеры нашли заказчика атаки WADA на российских спортсменов

Летний биатлон. Чемпионат России. Отборочный на чемпионат мира. Тюмень, допинг, допинг проба
Борьба с допингом стала лишь прикрытием для устранения конкурентов канадским спортсменам, утверждают хакерыФото: Николай Бастриков © URA.RU
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Группировка Fancy Bears сумела найти истинный источник атаки на российский спорт. По данным «медведей», глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен лишь выполнял заказ.

Как сообщается на сайте группировки, за докладом Макларена на самом деле стоит правительство Канады, действовавшее в рамках программы «Завладеть подиумом». Как следует из материалов, опубликованных на сайте, Канада не смогла выиграть ни одной золотой медали на ряде Олимпийских игр, в том числе — в Монреале в 1976 году и в Калгари в 1978 году. Канадский олимпийский комитет якобы пообещал вывести национальную сборную на первое место на играх в 2010 году в Ванкувере, для чего в 2005 году и была запущена секретная программа.

«Проект тесно сотрудничает с WADA и устраняет соперников, когда канадские спортсмены не могут победить их», — заявили представители группировки.

В 2010 году канадцы взяли 14 золотых медалей, однако дальше что-то пошло не так: ни в 2012 году, а Лондоне, ни в 2014 году в Сочи они не вошли даже в тройку лидеров. В итоге олимпийский комитет и правительство Канады решили прибегнуть к помощи чиновников WADA, чтобы взять реванш к 2018 году, передает Ridus. Макларен под предлогом борьбы с допингом должен был добиться полного запрета на участие россиян в зимней Олимпиаде 2018 года.

Напомним, ранее Fancy Bears уже публиковала компромат на Макларена. Как писало «URA.RU», тогда хакеры пришли к выводу, что целью доклада комиссии WADA был вовсе не российский спорт, а Международный олимпийский комитет, контроль над которым хотят захватить спортивные чиновники США и Канады.

Евгений Александров
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