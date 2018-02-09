02:57 09 февраля 2018 0

По мнению депутата, новое ведомство будет решать проблему бродяжничества в России Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать министерство по делам бомжей. Новое ведомство, по его задумке, будет заниматься борьбой с проблемой бродяжничества в России.

«В настоящее время мы видим, что проблема бродяжничества, бездомных, попрошаек и прочих обездоленных выходит за рамки полномочий отдельных министерств и государственных органов», — приводит RT слова Милонова, который добавил, что одной из главных задач законопроекта является «огосударствление» разных волонтерских движений, которые будут оказывать помощь бездомным.

Кроме того, по словам автора законодательной инициативы, ведомство будет заниматься вопросом восстановления инфраструктуры для социализации попрошаек, которые оказались в непростой жизненной ситуации.

«Проблема многогранная, и необходимо для успешного искоренения этого социального недуга создать эффективный орган, который возьмёт на себя отдельные полномочия каждого из этих органов, — министерство по делам бомжей», — добавил депутат.