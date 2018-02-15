В Югре няня, избивавшая восьмимесячного ребенка, пойдет под суд. ВИДЕО

В Югре завершилось расследование уголовного дела в отношении няни, которая избивала восьмимесячного ребенка. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление СК РФ по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
По версии следствия, няня несколько раз ударила и бросила малыша на пол из-за того, что он отказывался принимать пищу. Действия женщины засняла веб-камера, установленная в квартире матерью ребенка. Теперь женщину обвиняют в физическом и психическом насилии над ребенком, а также в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Видео: Следственный комитет Российской Федерации, YouTube.
Как ранее сообщало «URA.RU», мать пострадавшего ребенка установила в доме камеру, когда у мальчика стали часто случаться истерики. Инцидент, запечатленный на кадрах, произошел 14 декабря 2017 года. Уголовное дело в отношении няни возбудили 26 декабря после публикации нашего агентства.