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Главные новости Югры
19:01  15 февраля 2018 0

В Югре няня, избивавшая восьмимесячного ребенка, пойдет под суд. ВИДЕО

Зал городского суда Курган, клетка, суд, скамья подсудимых
Няня-садистка окажется на скамье подсудимыхФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Югре завершилось расследование уголовного дела в отношении няни, которая избивала восьмимесячного ребенка. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление СК РФ по Ханты-Мансийскому АО — Югре.

По версии следствия, няня несколько раз ударила и бросила малыша на пол из-за того, что он отказывался принимать пищу. Действия женщины засняла веб-камера, установленная в квартире матерью ребенка. Теперь женщину обвиняют в физическом и психическом насилии над ребенком, а также в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации, YouTube.

Как ранее сообщало «URA.RU», мать пострадавшего ребенка установила в доме камеру, когда у мальчика стали часто случаться истерики. Инцидент, запечатленный на кадрах, произошел 14 декабря 2017 года. Уголовное дело в отношении няни возбудили 26 декабря после публикации нашего агентства.

Ксения Томашова
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