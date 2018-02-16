Медведев предсказал будущему правительству сложные условия

Кабмину предстоит учесть все прошлые ошибки
После выборов 2018 года правительство РФ окажется в сложных условиях. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Медведев сказал, что будущему кабинету министров придется извлечь уроки из нынешней деятельности, учесть все ошибки и достижения, передают «Ведомости». Состав правительства будет сформирован будущим президентом России после выборов 18 марта.
В конце декабря прошлого года Медведев в обращении к депутатам Госдумы напомнил, что выборный год будет сложным, но он «ознаменуется новыми победами». Как напоминает «Деловой Петербург», в предновогоднем обращении Медведева к правительству звучали слова о том, что перед выборами следует очень внимательно и слаженно работать.