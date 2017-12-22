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23 декабря 2017
21:21  22 декабря 2017 29

Медведев предупредил о «нелегком» годе для России

Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, медведев дмитрий
Премьер-министр заявил о новых победах в 2018 годуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил депутатов Госдумы, что 2018 год будет для России «не самым легким». При этом он отметил, что страну ожидают и «новые победы».

«Год, как принято говорить, нас ожидает не самый легкий, но наступающий год тоже ознаменуется новыми хорошими результатами, новыми победами в нашей общей работе», — приводит слова председателя правительства «Газета.Ru».

Медведев поблагодарил парламентариев за большую работу над бюджетом страны, а также за оперативное принятие законопроектов, направленных на поддержку малообеспеченных семей и семей с детьми.

Отметим, 21 декабря Госдума окончательно утвердила законопроект о ежемесячных пособиях семьям при рождении или усыновлении первого ребенка, напоминает RT. Выплаты будут производиться до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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