Медведев предупредил о «нелегком» годе для России

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил депутатов Госдумы, что 2018 год будет для России «не самым легким». При этом он отметил, что страну ожидают и «новые победы».
«Год, как принято говорить, нас ожидает не самый легкий, но наступающий год тоже ознаменуется новыми хорошими результатами, новыми победами в нашей общей работе», — приводит слова председателя правительства «Газета.Ru».
Медведев поблагодарил парламентариев за большую работу над бюджетом страны, а также за оперативное принятие законопроектов, направленных на поддержку малообеспеченных семей и семей с детьми.
Отметим, 21 декабря Госдума окончательно утвердила законопроект о ежемесячных пособиях семьям при рождении или усыновлении первого ребенка, напоминает RT. Выплаты будут производиться до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года.