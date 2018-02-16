США запускают спутники для связи во время ядерной войны

22:54 16 февраля 2018 2

Планируемый срок службы спутников AEHF составляет 14 лет Фото: Википедия

Военно-воздушные силы США планируют запустить два новых спутника AEHF (Advanced Extremely High Frequency). Они устойчивы к электронным помехам и разработаны специально для обеспечения связи во время ядерной войны, пишет Lenta.ru со ссылкой на Popular Mechanics.

В настоящее время на геостационарной орбите уже находится четыре аппарата AEHF, в последующие два года Штаты запустят еще два. На их создание выделено 29,8 миллиона долларов. Отмечается, что в условиях ядерной войны атмосфера наполнена заряженными частицами. Они излучают электромагнитные волны, которые перебивают волны связи. Однако технология AEHF способна поддерживать специальную «горячую линию» для Белого дома.

Как ранее сообщало RT, Северная Корея официально объявила о создании ядерного оружия еще в 2005 году. В ответ США и Япония ввели санкции, однако ограничительные меры не помогли, и в 2017 году у КНДР появилась баллистическая ракета, которая способна доставить смертоносный заряд на территорию Штатов.