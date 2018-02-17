Пьяного москвича ограбили на 130 млн рублей

05:38 17 февраля 2018 0

В момент нападения мужчина был пьян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники полиции проверяют сообщение о разбойном нападении в Новой Москве. По словам пострадавшего, неизвестные похитили у него сумку, в которой лежало 130 млн рублей.

Инцидент произошел в поселке Коммунарка. На место была отправлена оперативно-следственная группа. При этом, как пишет ТАСС, пострадавший мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее пенсионерка из Иркутска пожаловалась в американский суд на своего зятя. По ее словам, женщина перевела ему 8 млн долларов для покупки и продажи квартир в Майами, но вместо этого тот открыл около 30 фирм и трастовых фондов, а купленную недвижимость оформлял на себя и свою жену.