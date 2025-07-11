ВСУ ударили по жилому дому в Алешках и не дают спасти людей: что известно о бесчеловечной атаке

В Херсонской области в результате авиаудара со стороны Украины обрушился жилой дом в Алешках. Под завалами оказались люди, которых не могут достать — над территорией кружат украинские дроны и не дают спасателям подобраться к пострадавшим. В Министерстве иностранных дел России резко осудили действия ВСУ, а тех, кто поставляет оружие Киеву, назвали соучастниками преступления. О том, что известно о бесчеловечной атаке противника — в материале URA.RU.
Реакция МИД РФ на удар по жилому дому
Представитель МИД РФ Мария Захарова осудила удары ВСУ по жилому дому в Алешках. Она заявила, что поставлявшие оружие Киеву страны являются соучастниками преступления.
«Те, кто поставляет оружие Киеву, спонсируют „террористическое отребье на Банковой“. Они становятся соучастниками убийств мирных граждан», — заявила Мария Захарова ТАСС, комментируя атаку ВСУ по Алешкам в Херсонской области и действия их союзников.
Первое сообщение об ударе
Удар по жилому пятиэтажному дому в городе Алешки произошел около 16:00. О попадании в двухподъездник по улице Самарца, 20 сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. Масштабы ущерба еще предстоит установить.
Вместе с тем, появились сведения о нахождении людей под завалами. Однако их точное количество неизвестно. До места разрушения спасателям мешают добраться силы ВСУ, которые атакуют их дронами.
Что известно о десятках людей, оказавшихся под завалами
В жилой дом попали две авиабомбы, сброшенные ВСУ. Об этом сообщила администрация Херсонской области.
«В жилую пятиэтажку попали две авиабомбы. Под завалами находятся десятки людей. ВСУ препятствуют работе оперативных служб, атакуя их с дронов», — сообщается в telegram-канале администрации региона.
Полное заявление Сальдо об ударе ВСУ по Алешкам
Из-за дронов, которые висят над местом обрушения, спасатели не могут прийти на помощь пострадавшим. Об этом и о десятках людей, находящихся под завалами, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Под завалами для пятиэтажного дома, разрушенного авиабомбами противника, находятся десятки людей. Даже подойти сейчас к этому дому спасателям и приступить к разборке невозможно, потому что противник проявляет „искреннее человеколюбие“. Висят FPV-дроны, дроны-разведчики, которые контролируют прилегающую территорию и не дают ни спасателям, ни коммунальщикам ничего делать. О дополнительных мерах, принимаемых для спасения людей, сообщим после того, когда приступим к разбору завалов», — записал видеообращение в своем telegram-канале Сальдо.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.