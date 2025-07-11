11 июля 2025

Вскрылась жуткая деталь о влетевшем в толпу с детьми в Москве студенте

Влетевший в толпу с детьми в Москве водитель был пьян и признал вину
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель на момент совершения ДТП был нетрезв (архивное фото)
Водитель на момент совершения ДТП был нетрезв (архивное фото) Фото:

Сидевший за рулем элитной иномарки студент был пьян, когда машина влетела в толпу с детьми на набережной в Москве. Об этом сообщают правоохранительные органы.

«Мужчина, предположительно, сбивший на машине людей на набережной в Москве, признал вину в ДТП. Он был нетрезв», — пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. 

Ранее сообщалось, что автомобиль марки «HIPhi Z» сбил людей и скрылся с места происшествия. Спустя непродолжительное время он был установлен во 2-м Сетуньском проезде. 

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Сидевший за рулем элитной иномарки студент был пьян, когда машина влетела в толпу с детьми на набережной в Москве. Об этом сообщают правоохранительные органы. «Мужчина, предположительно, сбивший на машине людей на набережной в Москве, признал вину в ДТП. Он был нетрезв», — пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.  Ранее сообщалось, что автомобиль марки «HIPhi Z» сбил людей и скрылся с места происшествия. Спустя непродолжительное время он был установлен во 2-м Сетуньском проезде. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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