Стало известно, пострадали ли россияне при наводнении в Техасе

Россияне не обращались в генконсульство из-за наводнения в Техасе
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Российские граждане не обращались в генконсульство из-за наводнения
Российские граждане не обращались в генконсульство из-за наводнения Фото:

Россияне, находящиеся в пострадавшем от наводнения штате Техас, не обращались за помощью в консульский отдел посольства России в США. Об этом сообщили в российском дипломатическом представительстве в Вашингтоне.

«Обращений из пострадавшего региона Техаса в консульский отдел посольства от россиян не поступало», — заявили в дипмиссии. Слова передает РИА Новости.

Ранее число погибших в результате наводнений, произошедших в Техасе, достигло 119 человек, пишет RT. Кроме того, 173 человека считаются пропавшими без вести. Среди погибших есть 27 воспитанниц и сотрудников одного из местных лагерей. Руководство учреждения подтвердило информацию на официальном сайте организации.

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Россияне, находящиеся в пострадавшем от наводнения штате Техас, не обращались за помощью в консульский отдел посольства России в США. Об этом сообщили в российском дипломатическом представительстве в Вашингтоне. «Обращений из пострадавшего региона Техаса в консульский отдел посольства от россиян не поступало», — заявили в дипмиссии. Слова передает РИА Новости. Ранее число погибших в результате наводнений, произошедших в Техасе, достигло 119 человек, пишет RT. Кроме того, 173 человека считаются пропавшими без вести. Среди погибших есть 27 воспитанниц и сотрудников одного из местных лагерей. Руководство учреждения подтвердило информацию на официальном сайте организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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