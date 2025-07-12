Авиацию Польши подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине

Военная авиация Польши была поднята в воздух из-за якобы активизации действий российских вооруженных сил на территории Украины. Об этом сообщило оперативное командование родов ВС Польши.
Согласно информации командования в соцсети Х, в связи с сообщениями о якобы действиях РФ на Украине польские военные привели в состояние повышенной готовности все доступные силы и средства. В небо были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки переведены в режим повышенной боевой готовности.
В оперативном командовании уточнили, что принятые меры направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства страны, особенно на участках, граничащих с «уязвимыми районами». Военные продолжают мониторинг ситуации и заявляют о полной готовности к немедленному реагированию на «возможные угрозы».
В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что полеты российских самолетов осуществляются строго в рамках международных норм по использованию воздушного пространства над нейтральными акваториями. При этом не допускается пересечение воздушных маршрутов и создание угрозы безопасности воздушным судам других государств.
Ранее, в июне, польское оперативное командование вооруженных сил уже сообщало о поднятии в воздух истребителей военно-воздушных сил Польши и ее союзников на территории страны. Меры были приняты вследствие поступивших сведений о якобы возросшей активности российских военных на территории Украины. В небо были направлены дежурные звенья польских и союзных ВВС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.