11 июля 2025

Армия России выбила ВСУ из важнейшего пункта под Сумами

Марочко заявил о создании серой зоны в Юнаковке, откуда ВС РФ пойдут на Сумы
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ вынудило отступить солдат ВСУ (архивное фото)
ВС РФ вынудило отступить солдат ВСУ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска взяли под контроль часть позиций в районе села Юнаковка Сумской области, в результате чего этот населенный пункт оказался в серой зоне. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Населенный пункт Юнаковка, по сути, уже находится в так называемой серой зоне. Российские войска вынудили украинских боевиков покинуть некоторые позиции», — передает слова Марочко ТАСС.

Село Юнаковка расположено в западной части Сумской области, вблизи государственной границы России и Украины. Ранее регион неоднократно подвергался обстрелам и атакам, а ситуация на линии соприкосновения остается напряженной.

Бои за Юнаковку начались еще в конце июня 2025 года, когда российские войска заняли позиции в лесополосах вокруг населенного пункта и подготовили плацдарм для дальнейшего наступления. Тогда же сообщалось о создании буферной зоны, которая ограничила возможности украинских сил использовать прежние маршруты снабжения и выхода к границе с Курской областью России. С тех пор ситуация в районе остается напряженной, а продвижение российских войск продолжается.

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Российские войска взяли под контроль часть позиций в районе села Юнаковка Сумской области, в результате чего этот населенный пункт оказался в серой зоне. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. «Населенный пункт Юнаковка, по сути, уже находится в так называемой серой зоне. Российские войска вынудили украинских боевиков покинуть некоторые позиции», — передает слова Марочко ТАСС. Село Юнаковка расположено в западной части Сумской области, вблизи государственной границы России и Украины. Ранее регион неоднократно подвергался обстрелам и атакам, а ситуация на линии соприкосновения остается напряженной. Бои за Юнаковку начались еще в конце июня 2025 года, когда российские войска заняли позиции в лесополосах вокруг населенного пункта и подготовили плацдарм для дальнейшего наступления. Тогда же сообщалось о создании буферной зоны, которая ограничила возможности украинских сил использовать прежние маршруты снабжения и выхода к границе с Курской областью России. С тех пор ситуация в районе остается напряженной, а продвижение российских войск продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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