11 июля 2025

Арестован бывший гендиректор дагестанского «Газпрома» Мансуров

© Служба новостей «URA.RU»
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Об аресте бывшего гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала» стало известно от адвоката
Об аресте бывшего гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала» стало известно от адвоката Фото:

Бывший генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров арестован 11 июля. Об этом сообщил адвокат Владислав Живаев, представляющий Бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры».

«Мансуров арестован», — сообщил адвокат. Его слова передает РБК.

Мансуров, судя по информации из открытых источников, руководил «Газпром межрегионгаз Махачкала» с 2022 по 2023 год. До этого он более десяти лет занимал должность заместителя директора Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка». Официальные комментарии компании и правоохранительных органов на момент публикации не поступили. Подробности дела не разглашаются.

В последние годы в России усилилось внимание к деятельности руководителей крупных компаний и муниципальных структур: так, в 2024 году был задержан экс-директор управляющей компании «Прометей» Антон Гурьев, обвиняемый в превышении полномочий и нанесении ущерба бюджету. Аналогичные уголовные дела против топ-менеджеров предприятий регулярно привлекают внимание правоохранительных органов и общественности.

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Бывший генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров арестован 11 июля. Об этом сообщил адвокат Владислав Живаев, представляющий Бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры». «Мансуров арестован», — сообщил адвокат. Его слова передает РБК. Мансуров, судя по информации из открытых источников, руководил «Газпром межрегионгаз Махачкала» с 2022 по 2023 год. До этого он более десяти лет занимал должность заместителя директора Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка». Официальные комментарии компании и правоохранительных органов на момент публикации не поступили. Подробности дела не разглашаются. В последние годы в России усилилось внимание к деятельности руководителей крупных компаний и муниципальных структур: так, в 2024 году был задержан экс-директор управляющей компании «Прометей» Антон Гурьев, обвиняемый в превышении полномочий и нанесении ущерба бюджету. Аналогичные уголовные дела против топ-менеджеров предприятий регулярно привлекают внимание правоохранительных органов и общественности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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