Арестован бывший гендиректор дагестанского «Газпрома» Мансуров

Бывший генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров арестован 11 июля. Об этом сообщил адвокат Владислав Живаев, представляющий Бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры».
«Мансуров арестован», — сообщил адвокат. Его слова передает РБК.
Мансуров, судя по информации из открытых источников, руководил «Газпром межрегионгаз Махачкала» с 2022 по 2023 год. До этого он более десяти лет занимал должность заместителя директора Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка». Официальные комментарии компании и правоохранительных органов на момент публикации не поступили. Подробности дела не разглашаются.
В последние годы в России усилилось внимание к деятельности руководителей крупных компаний и муниципальных структур: так, в 2024 году был задержан экс-директор управляющей компании «Прометей» Антон Гурьев, обвиняемый в превышении полномочий и нанесении ущерба бюджету. Аналогичные уголовные дела против топ-менеджеров предприятий регулярно привлекают внимание правоохранительных органов и общественности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.