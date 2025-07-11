России не стоит рассчитывать на объективную реакцию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на свои инициативы по расследованию применения химоружия Киевом. Эта организация полностью подчинена интересам Запада. Об этом сообщает журналист Ахмед Адель в статье для издания членов БРИКС.
«Москве не стоит ожидать результатов от своей инициативы, поскольку ОЗХО полностью находится под влиянием коллективного Запада и выполняет исключительно заказы из Лондона, Вашингтона, Брюсселя и других западных центров силы», — отмечается в материале InfoBRICS.
Автор статьи рекомендует России подать официальную жалобу в ОЗХО и предоставить необходимые подтверждающие документы. В случае игнорирования или неконструктивной реакции он советует российским властям рассмотреть вопрос о приостановке участия в организации. Также Адель считает, что Москве необходимо выстраивать сотрудничество со странами глобального Юга и отказаться от следования западным стандартам для формирования альтернативной коалиции.
Ранее постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин сообщил, что Москва обратилась в организацию с просьбой направить экспертов для технического содействия. По его словам, помощь требуется в связи с обнаружением на освобожденных территориях российскими военными взрывных устройств с токсичными химикатами, писал телеканал 360.ru.
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