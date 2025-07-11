11 июля 2025

В США раскрыли факт о Путине, который не понравится Трампу

NYT раскрыла готовность Путина к введению Трампом санкций против России
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Путин готов к возможному введению Трампом новых санкций против РФ, написала NYT
Путин готов к возможному введению Трампом новых санкций против РФ, написала NYT Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент России Владимир Путин ожидал, что его коллега Дональд Трамп может ввести новые санкции против Москвы, и был к этому готов. Об этом 11 июля сообщает издание The New York Times (NYT) со ссылкой на двух источников, близких к Кремлю.

«Путин был готов к тому, что терпение Трампа может лопнуть», — рассказали источники издания. По их словам, в Кремле не исключали ужесточения санкционной политики со стороны Вашингтона.

При этом, как отмечают источники NYT, Владимир Путин остался удовлетворенным результатами сотрудничества с Дональдом Трампом в текущем году. Российский президент положительно оценил уровень диалога между странами и рассматривал взаимодействие с американским коллегой как конструктивное.

Ранее, 27 июня, Владимир Путин заявлял, что отношения между Россией и США начинают выравниваться, несмотря на сохраняющиеся сложности. Президент подчеркивал важность диалога и рабочие контакты между ведомствами двух стран, а также выражал уважение к усилиям Трампа по урегулированию кризиса на Украине. При этом американский лидер сообщал, что недоволен последним разговором с Путиным. После этого президент США пообещал "кое-что сделать" 14 июля. Некоторые эксперты увидели в этом анонс нового пакета санкций Белого дома против Москвы.

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Президент России Владимир Путин ожидал, что его коллега Дональд Трамп может ввести новые санкции против Москвы, и был к этому готов. Об этом 11 июля сообщает издание The New York Times (NYT) со ссылкой на двух источников, близких к Кремлю. «Путин был готов к тому, что терпение Трампа может лопнуть», — рассказали источники издания. По их словам, в Кремле не исключали ужесточения санкционной политики со стороны Вашингтона. При этом, как отмечают источники NYT, Владимир Путин остался удовлетворенным результатами сотрудничества с Дональдом Трампом в текущем году. Российский президент положительно оценил уровень диалога между странами и рассматривал взаимодействие с американским коллегой как конструктивное. Ранее, 27 июня, Владимир Путин заявлял, что отношения между Россией и США начинают выравниваться, несмотря на сохраняющиеся сложности. Президент подчеркивал важность диалога и рабочие контакты между ведомствами двух стран, а также выражал уважение к усилиям Трампа по урегулированию кризиса на Украине. При этом американский лидер сообщал, что недоволен последним разговором с Путиным. После этого президент США пообещал "кое-что сделать" 14 июля. Некоторые эксперты увидели в этом анонс нового пакета санкций Белого дома против Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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