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01:07
Реклама с Костей Цзю в Кургане возмутила горожан
01:07
Поставки мороженого из Пермского края в Беларусь выросли почти в три раза
01:00
Стало известно, что важное о России собирается сказать Трамп 14 июля
Суд не стал отменять несправедливый арест редактора URA.RU Аллаярова
00:59
Авто влетел в толпу людей в Москве, пострадали пятеро, среди них дети. Фото
00:40
У курганца оказался двойник в другом городе, из-за которого на него обрушилась масса проблем
00:34
Треть жителей ЯНАО при устройстве на работу рассчитывают на друзей
Зеленский поверил в возобновление поставок оружия: главное об СВО за 11 июля
00:27
Россия столкнулась с неприятной правдой об атаках ВСУ химоружием
00:25
В Домодедово автобус столкнулся с фурой, есть погибший и 10 пострадавших
00:23
Арестован бывший гендиректор дагестанского «Газпрома» Мансуров
ВСУ ударили по пятиэтажке в Алешках и не дают спасти людей: что известно об атаке
00:13
С подачи Паслера рабочую молодежь ежегодно будут собирать на особую встречу. Фото
00:10
«Иду и чувствую сильных»: ветеран СВО из Челябинска признался, где провел 10 дней
00:04
YouTube, несмотря на замедление, сделал приятный подарок россиянам
2
В Москве побит температурный рекорд: как горожане спасаются от жары. Фото, видео
11 июля 2025
23:52
Строительство пермского ЖК для ракетостроителей перешло под контроль ПСБ
23:35
В Кургане во время капремонта ДКМ обнаружили монументальное панно. Фото
23:28
В садах под Тюменью полиция ловит несовершеннолетних гонщиков. Фото
Где в Москве можно легально купаться: список пляжей, которые спасут в адскую жару
23:21
В ЕС перешли к решительным мерам по отказу от нефти из РФ
3
23:19
Зеленский получил от США самый желаемый подарок за время СВО
23:19
Автор подаренной Путину картины на осколке ракеты не сдержала эмоций
Россияне массово жалуются на неполадки в работе Steam и Telegram: где фиксируются сбои
23:06
Внучка экс-президента Узбекистана отшила завидного холостяка Батрутдинова
23:02
В ПСБ назвали топ новых инструментов для бизнеса
23:00
Белоусову доложили о прорыве ВС РФ в вопросе медицины
3
Доллар побил очередной рекорд по падению: что будет с валютой дальше
23:00
ВТБ банкротит компанию, занимающуюся спасением тонущего Копейска
22:57
Водитель попал в ДТП из-за плохого самочувствия и умер на трассе в Пермском крае
22:54
Лаврова заметили на роскошном курорте в КНДР. Фото
1
Тюменские слухи: элиты ждут секретного гостя
22:46
Путина убедили ввести серьезную плату за прокат западных фильмов
1
22:43
МВД хочет ограничить пожилых водителей в управлении автомобилями
9
22:36
Экс-депутат пермского ЗС освободился от наказания за растрату и мошенничество
1
Политолог раскрыл, что на самом деле задумал Трамп, грозящий России
22:34
Не объехали: в Челябинске два трамвая устроили лобовую аварию
22:34
Под Екатеринбургом поймали насильника из-за мелкого нарушения
22:24
Сбежавший с Украины олимпийский чемпион сменил гражданство
Свердловские слухи: в правительство вернут председателя
22:23
Комитет Сената США определился с помощью Украине в 2026 году
22:16
В Курганской области изменится расписание электричек
22:08
Таксисты объявили бойкот «Яндексу» из-за адской жары в Москве
Путин отвел подозрения в коррупции от еще одного губернатора
22:05
Сальдо: под завалами разрушенного дома в Алешках десятки людей
22:05
Безжалостная «Золушка»: почему жестокая «Гадкая сестра» заслуживает внимания
22:00
Запретная любовь, критика Крутого и страшный диагноз: жизнь Валентины Толкуновой
2
Слухи ЯНАО: Артюхов выбирает машину
22:00
Конфликт в театре, смерти детей и любовные скандалы: как живет Александр Домогаров
21:57
«Очень жалко»: Панайотов на «Славянском базаре» лишился дорогой для себя вещи
21:51
Украинские спецслужбы хотят сотрудничать с разведкой РФ, чтобы организовать провокации
Слухи ХМАО: нефтяники устроили кальянную на вахте
21:47
Лавров прилетел в Северную Корею для второго раунда переговоров
21:28
После удара ВСУ в Алешках рухнула часть жилого дома
21:21
Как посадить и подкармливать гортензию в июле: советы садовода
Курганские слухи: мечты о трудовых мигрантах
21:20
Тюменские новостройки победили в статусном федеральном конкурсе
21:15
Путин поставил задачу, которая решит судьбу приграничья
21:15
Строительство главной дорожной развязки в Екатеринбурге подходит к концу — осталось 20%
Над Киевом пролетел таинственный самолет, похожий на гражданский: что было на борту
21:13
Якушев посетил новый центр притяжения ИТ-гениев в Костроме
1
21:09
Россиянину грозит смертная казнь в Таиланде
2
21:01
Поножовщина в Надыме и улыбка девочки, выпавшей из окна: события на Ямале за 11 июля
Пермские слухи: вахтовик-развратник атакует девушек
21:00
Опасные вредители и рейтинг школ: главное в Кургане за 11 июля
20:57
Лариса Долина объяснила, почему фонограмма для нее — табу
20:53
МЧС Херсонской области сообщило детали атаки на жилой дом в Алешках. Фото
Челябинские слухи: национализация переполошила ФПГ
20:51
Движение на трех участках Пермского тракта ограничили из-за аварий
20:48
Пермский губернатор расширил круг получателей выплаты за привлечение на СВО добровольцев
20:47
Путин изменил правила ношения военной формы
Россиянам стали массово приходить электронные повестки: как они выглядят, что делать
20:46
МИД России обозвал бестолочью незнающего о Волынской резне Зеленского
20:45
Челябинский дизайнер рассказала про новые стандарты школьной формы
20:37
От супа до смузи: десять способов приготовить крапиву вкусно и полезно
2
20:31
В Пермском крае зафиксированы массовые сбои в работе интернета. Скрин
1
20:30
Курганская область укрепляет сотрудничество с Китаем. Фото
20:30
Суд не стал запрашивать данные о челябинском экс-губернаторе Дубровском в ОАЭ
20:28
Волочкова резко ответила Мамаевой на совет сделать пластику
20:25
Загородная церемония и три платья: сколько стоит сыграть шикарную свадьбу в ХМАО
20:24
ВСУ мешают экстренным службам подъехать к разрушенному жилому дому в Алешках
20:20
«Счастлива, что я в Челябинске»: стартовал второй день «Курчатов Феста». Фото, видео
20:20
Силовики заинтересовались подрядчиком на мегапроекте властей ХМАО в Сургуте. Инсайд
20:18
МИД РФ: Зеленский либо бестолочь, либо врун, если не знает о Волынской резне
20:17
В Екатеринбурге появилась новая точка для сбора подростков
20:17
Метеоролог рассказал, какую погоду ждать в Москве и Петербурге на неделе
20:09
В Екатеринбурге построят бизнес-центр по проекту французов. Фото
20:08
Пятиэтажка в Херсонщине рухнула после удара ВСУ, под завалами люди
20:07
В ХМАО школьники разгромили военную технику на мемориале
20:05
В пермской компании промышленного проектирования сменился генеральный директор
20:05
Российские военные ликвидировали командира секретного подразделения ВСУ
20:03
Что известно о новых заместителях прокурора Тюменской области
20:01
В Тюменской области продают объект культурного наследия за рубль
20:00
Путин ограничил использование иностранных слов
11
19:57
Трамп: 14 июля «кое-что произойдет» применительно к России и Украине
19:53
В курганском Частоозерье на фестивале наградили семьи, которые прожили в браке более 40 лет. Фото
19:50
Честный пассажир вернул потерянные деньги ямальской пенсионерке
19:50
В России анонсировали внедрение новой системы высшего образования
2
19:50
«Русская община» в Тюмени расширила круг полномочий
19:36
Ямальцы передали солдатам СВО охотничьи ружья для борьбы с дронами
19:36
Президент утвердил основы государственной языковой политики в РФ
19:35
Бывшая компания Хотина из ХМАО отсудила у московских заказчиков миллиарды рублей за поставку нефти
19:30
Кудерметова вышла в финал Уимблдона в парном разряде
19:29
«Серая свое отлежала»: на набережной Кургана меняют старую плитку на разноцветную. Фото
3
19:28
Надымский суд арестовал мужчину, который пытался зарезать знакомого. Видео
19:24
В Пермском крае школьник получит 200 тысяч рублей за травму на физкультуре
19:19
Соратники Маска уволились из DOGE после ухода миллиардера с госслужбы
19:18
В аэропорту Сургута уничтожили полтонны опасных продуктов
19:18
Американист Дудаков: Трамп объявит «мягкие санкции» против России
1
19:17
Россия и Польша закрывают консульства: почему такое происходит
1
19:10
УК «Гринвича» оштрафовали за незащищенность от террористов
19:05
Штормовой ветер и гроза обрушатся на Тюменскую область
19:03
Лагерь «Страна Героев» опроверг слух о подписании детьми контрактов с Минобороны
19:00
Ямальские автоинспекторы вызволили из беды водителя большегруза
18:59
Искушенные туристы рвутся в Афганистан: как туда попасть из Екатеринбурга и сколько это стоит
1
18:58
После массового отравления людей в Дагестане арестовали главу ЖКХ
18:55
Украина признала, что опубликовала фейк в ООН о причастности России к теракту
1
18:53
Куда сходить в Геленджике: 10 мест, которые точно стоит посетить
1
18:47
Министр Белоусов лично приехал в зону СВО с инспекцией. Видео
18:46
Астраханские выборы-2025 потеряли управляемость
18:45
Студент из ХМАО попался на оформлении липовой фирмы
18:41
Арестован глава ЖКХ района Дагестана после отравления людей водой
18:38
Mash: хакеры взломали главную программу ВСУ по управлению войсками
2
18:38
Следователи пришли с обысками в администрацию Махачкалы
18:36
Губернатор Шумков показал фото моста, который отремонтировали спустя 60 лет службы
4
18:33
Минтруд раскрыл, сколько вернувшихся бойцов СВО нашли работу
18:32
Мосбиржа возобновит торги акциями «Южуралзолота»
18:29
Жителей Центральной России предупредили об угрозе теплового удара: как защититься от высокого УФ-излучения
1
18:27
Алиса Фрейндлих стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»
3
18:23
Массовое ДТП с участием пяти грузовых машин произошло под Челябинском. Видео
18:20
Тюменские врачи раскрыли возраст самых молодых и возрастных мам
1
18:19
Госдеп США начал масштабные чистки в департаменте
18:18
В Польше пожаловались, что Украина не чтит память жертв Волынской резни
18:18
Самая сексуальная группа России устроит шоу в главном парке Екатеринбурга
1
18:17
Маленькой медведице, которую спасли в Пермском крае, выбрали имя
18:16
Сезонные подработки в ЯНАО: актуальные предложения лета 2025
18:15
Два сержанта из ЯНАО погибли в зоне спецоперации
18:11
Праздничным салютом завершится День города в Тюмени
18:11
Сыр, молоко и мед: какие продукты из экологического сырья покажет предприятие Курганской области на фестивале
18:02
В администрации Махачкалы прошли обыски
18:00
Ямальцы возмутились из-за запрета на посещение природной достопримечательности
17:57
Мэр Челябинска вручил медали за семейное долголетие. Фото
17:56
Челябинский «Трактор» усилился трехкратным обладателем Кубка Гагарина
17:55
Вымирающих краснокнижных птиц впервые выпустили в природный парк под Екатеринбургом. Фото, видео
17:54
В Тюмени родился ребенок с экстремально низким весом
17:54
Мотоциклист разбился в страшной аварии на пермской трассе. Видео
17:50
Украинская разведка считает реалистичным прекращение огня в 2025 году
17:47
Россия выдала Латвии педофила, который был в международном розыске
1
17:45
Осужденный за дискредитацию армии свердловский рокер уехал из России
17:42
Инвалид-колясочник до полусмерти избил битой своего пасынка и снял на видео
2
17:36
Зрители скупают билеты на премьеру спектакля 18+ Тюменского театра кукол
17:34
СКР проверит информацию об инвалиде из Тюмени, которая выходит из дома только с помощью грузчиков
17:32
Федеральный застройщик объявил скидки на квартиры до 3 млн рублей
17:31
МИД РФ запретил Генконсульству Польши работать в Калининграде
1
17:25
Состояние мальчика, которого наркоман швырнул об пол в Шереметьево, изменилось
1
17:25
После суда о национализации ЮГК выложила видео, как Струков начинал бизнес
1
17:22
Россия закрывает консульство Польши в Калининграде
17:17
Власти ЯНАО потратят 90 миллионов рублей на создание молодежных пространств
17:17
Уснувший водитель фуры всмятку раздавил легковушку на Серовском тракте. Фото
17:16
Украинские ПВО по ошибке целятся в мотоциклистов
17:15
Суд ХМАО отправил под арест обвиняемого в жестоком двойном убийстве
17:14
Спустя три месяца в Тюменской области возобновили движение по мосту, затопленному паводком
17:14
Тагильчане вновь приняли участие в экопразднике в честь реки Тагил
17:09
Генштаб ВС Франции определил Россию главной угрозой
1
17:07
В Пермском крае появится совет по развитию благотворительности
17:04
В Кургане появится множество мест для свадеб. Фото
2
16:51
Молодежь договорилась о сотрудничестве на встрече с челябинским губернатором
16:50
Сильный ветер и переменная облачность: какая погода будет на выходных в Кургане
16:50
Новак: решение о запрете экспорта бензина примут в ближайшие дни
16:49
Создатели райских садов в Екатеринбурге бросили вызов вандалам. Фото
16:49
Верку Сердючку призвали «отменить» на Украине из-за песен на русском языке
1
16:47
«Ямалспас» за полгода провел сотни спасательных операций в округе
16:47
Прокурор Тюменской области сменил заместителей
16:42
Вспышку вируса зафиксировали в Свердловской области
16:41
Боятся ли змеи людей, запахов или громких звуков: отвечает герпетолог
16:40
В Кургане временно перекроют движение в районе нового бассейна КГУ
1
16:36
В июле для пермских водителей введут запрет на улице Мира. Схема
16:36
Челябинец забил отца до смерти, спутав его с вором: ему грозит до 15 лет
16:35
Новак допустил полный запрет экспорта бензина
2
16:33
В Тюменской области более 23 тысяч подростков найдут подработку
16:33
День памяти апостолов Петра и Павла: что можно и нельзя делать
16:33
Губернатор Гладков подарил Путину картину, написанную на осколках снарядов ПВО. Видео
16:32
Volkswagen неожиданно закрыл завод в Китае
3
16:29
В центре Челябинска на два дня отменят четыре маршрута трамваев
16:20
Эксперты назвали новый инструмент, который поможет бизнесу удержать кадры
16:19
В Тюмени открылось гастробистро сети «мишленовского» ресторана
16:16
В Тюмени к централизованному теплоснабжению подключат 36 новых объектов
16:15
Брокер банка ВТБ вернул акции «Южуралзолота» в торговый раздел
16:15
Членов азербайджанской ОПГ оставили под стражей в Екатеринбурге
2
16:12
Переговоры России и Украины и реакция на высказывания Трампа: главные заявления Пескова
16:12
Фестиваль «Сказки Урала», выставка попугаев и бесплатные концерты: что ждет челябинцев на выходных. Афиша
16:11
Надежда Бабкина ответила на предложение стать примадонной вместо Пугачевой
4
16:07
ВСУ спрятали мины в игрушках, сладостях и деньгах в Курской области
16:06
В Ноябрьске вновь сдвинули сроки поставки «Пентаксима»
16:05
Тюменцы обменяют историю из жизни на путешествие по стране
16:03
В Дагестане продолжает расти число отравившихся питьевой водой
16:00
В небе над Киевом впервые с 2022 года заметили таинственный самолет. Фото, видео
15:56
Роструд назвал главные причины травм на работе в ХМАО
15:52
ЕВРАЗ потратит миллиард рублей, чтобы избавить Нижний Тагил от грязного воздуха
15:52
На форум молодежи УрФО «УТРО» поступило почти две тысячи заявок
15:47
Пермский экопарк предложили назвать в честь известного художника Жунева
2
15:45
Курганский бизнесмен-парфюмер Мурадисинов сменил партию перед выборами в облдуму. Эксклюзив
15:43
Парню, убившему подругу и ее мать в Екатеринбурге, грозит почти 10 лет колонии
2
15:41
Российские силы освободили Зеленую Долину, ВСУ ударили по администрации Энергодара: карта СВО на 11 июля
15:39
Какие активы челябинского миллиардера Струкова отходят государству
15:38
Кардиолог Шубитидзе: жара действует на водителей как алкоголь
15:35
В Тобольске в два раза сократилось количество наркопреступлений
15:32
На Западе ждут судьбоносного для ВСУ решения Зеленского
15:30
Курганский вайб: драйвовые события и яркие тусовки пройдут в области. Афиша
3
15:24
В Соликамск доставили модульный причал для реализации масштабного проекта. Фото
15:24
Экс-главу ГАИ Челябинска Гайде оставили в СИЗО до 15 октября. Фото, видео
1
15:17
Российский регион ввел выплаты самым первым участникам СВО
15:16
Мосбиржа начнет торговать облигациями «Южуралзолота» по вечерам
15:15
На время проведения «Крыльев Пармы» в Пермском округе введут запрет для водителей. Схема
15:15
В Кремле на языке арифметики объяснили схему накачки Украины оружием
15:15
В Шадринске ожидаются ветреные и прохладные выходные
15:14
Владимир Якушев подвел итоги молодежных дебатов «ПолитЗавод». Видео
15:11
В Кремле оценили желание ЕК ввести плавающий ценовой потолок на российскую нефть
15:09
Наследники богов и конец света: почему стоит посмотреть сериал «Этерна»
1
15:07
«Ситуация взрывоопасная»: американист анонсировал важную для России речь Трампа
15:07
ФК «Урал» пролетит мимо следующего сезона РПЛ
3
15:06
В Кремле раскрыли URA.RU оборонную стратегию России в Арктике
15:06
От разрухи до лидера в отрасли: кто и как поднимал «Южуралзолото» после ликвидации
15:04
Песков рассказал, как Путин переносит жару в Москве
2
15:03
В Кремле отреагировали на желание Трампа сделать «важное заявление» по России
7
15:03
Губернатор ЯНАО Артюхов поделился достижениями округа на «Территории смыслов»
1
15:03
Ямальцам объяснили, почему медведи начали выходить к людям
15:01
Гидрометцентр: жара обойдет Челябинскую область стороной
14:59
Кремль осудил европейский план финансирования Украины и призвал к диалогу
14:57
Песков — URA.RU: европейские политики не образованы в своей исторической памяти
14:56
В Кремле раскрыли условие третьего раунда переговоров России и Украины
14:55
В Кремле оценили желание Макрона направить на Украину до 50 тысяч военных
2
14:53
Что известно о главвраче травмцентра Сургута, ушедшем в отставку
14:52
Свердловский бизнесмен, сдавший силовикам чиновников, вышел из-под ареста
14:50
На похороны экс-министра Старовойта приехал губернатор Беглов
14:50
Семьи с одним ребенком стали в 23 раза чаще тратить маткапитал
14:47
Как спасти урожай от птиц, мышей и ежей: виды отпугивателей
14:45
Курганские перевозчики подняли стоимость проезда до Шадринска и Петухово
14:44
Суд передал государству «Южуралзолото» и другие активы миллиардера Струкова
1
14:41
Где школьники Екатеринбурга официально работают летом за зарплату. Фото
14:40
Гостей Open-air в Кургане бесплатно доставят на автобусах в Заозерный
14:37
«Единая Россия» передала костромским десантникам технику для победы
14:36
Жара и ливни с грозами: какая погода ждет ямальцев в выходные
14:35
В Тюменской области привлекли 7,3 млрд рублей инвестиций
14:34
Советник главы ДНР сообщил об обстановке на южнодонецком направлении
14:33
В Кургане на перекрестке Мальцева-Фарафонова столкнулись мотоцикл и иномарка. Фото
1
14:30
Пермские врачи впервые в России провели операцию с помощью телемедицины. Фото
14:27
В Тюмени научат камеры искать пропавших по силуэту и следить за пешеходами
14:26
В Екатеринбург везут уникальные иконы, связанные с Романовыми
2
14:26
Мрачная процессия под затянутым небом: как проходили похороны Старовойта в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж
14:24
В Санкт-Петербурге завершились похороны Старовойта. Видео
14:23
Пламя окутало склад на территории ТЦ «Пирамида» в Семикаракорске
14:23
Главам районов Екатеринбурга досталось от мэра Орлова за некошеную траву
3
14:22
В Нижнем Тагиле простились с девушками, которые утонули в Lexus
14:21
Группировка «Запад» взяла населенный пункт в ДНР
14:17
В Курганской области на руководителя почты завели дело за присвоение выплаты ветерана Великой Отечественной
1
14:16
Жителя Смоленской области жестко наказали за призывы уничтожать русских
1
14:12
Соцфонд напомнил о перерасчете размера пенсий после переезда
14:10
ВС России провели атаку «Кинжалами» на ВПК Украины
14:07
ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР
14:07
Стали известны подробности о погибшем вместе с замглавкома ВМФ России полковнике
3
14:01
Выпавшая из окна девочка из ЯНАО начала улыбаться
14:00
В Кургане временно изменятся маршруты шести автобусов. Скрин
14:00
Губернатор Текслер стал наставником ветерана СВО в челябинском аналоге «Времени героев»
13:58
ВСУ атаковали здание администрации города Энергодара
13:55
Какие праздники отмечают 12 июля 2025: что можно и нельзя делать в этот день
13:54
Россияне начали активно бронировать туры в Малайзию
13:51
Депздрав ХМАО обновляет команду: главный травматолог Сургута покидает пост
13:49
Акции ВТБ резко рухнули
7
13:45
В администрации Тюмени рассказали, когда откроют движение по обновленной улице Ленина
13:44
«Альфа-банк»: арест с акций «Южуралзолота» для розничных инвесторов снят
1
13:43
Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Россией
13:37
Лавров: Россия в полной мере ответит на милитаризацию Европы
13:31
Подросток утонул в карьере под Екатеринбургом
13:30
Тюменские таможенники сорвали контрабанду снаряжения для создания оружия массового поражения
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Гостей «Иннопрома» собрали на яркую вечеринку — вдохновлялись ПМЭФ. Фото
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«Все мои успехи благодаря тебе»: дочери Старовойта попрощались с отцом
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На ЧТПЗ установили новое газоочистное оборудование
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В Надыме отменили чаепитие на площади
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Челябинцы чаще других марок продают автомобили Lada
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Представитель «Роснано» раскрыл местоположение Чубайса
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Мэру Екатеринбурга Орлову прочат переход в Совет федерации
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В пермском аэропорту отменили рейс до Москвы. Скрин
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«Было видно, как он напряжен»: Дрозденко произнес прощальную речь на похоронах Старовойта
13:09
Девочку затянул водоворот в реке Хопер в Волгоградской области
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13:04
В ХМАО рабочий отсудил у начальства миллион рублей за сверхурочные работы
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13:01
День города отменили на родине Паслера из-за вспышки вируса
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Тюменка получала выплаты по уходу за ребенком, которого не существовало
12:59
Раскрыт формат заседания по иску «Роснано» о возмещении убытков с Чубайса
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Лавров встал на защиту Северной Кореи перед Европой
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Фигуранты дела об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной получили по заслугам
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Мошенники готовят серию атак после выхода нового сезона «Игры в кальмара»
12:52
Генпрокуратура заинтересовалась строительством укреплений на границе Белгородской области
12:50
Хабиб даст бесплатный концерт в Пермском крае
12:49
Мошенники атакуют ямальцев от имени маркетплейсов
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В Петербурге и Ленобласти сбоит мобильный интернет на фоне опасности атак БПЛА: что известно
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В Екатеринбурге открылось скандальное кафе после ареста азербайджанцев. Фото
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На Украине проводят обыски у экс-министра Кубракова
12:36
Появились кадры задержания агентов спецслужб Украины, изготавливавших бомбы
12:36
ФСБ выявила в Перми бывших полицейских, торговавших секретной информацией
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В Санкт-Петербурге начались похороны Старовойта. Фото, видео
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12:33
Раненый ножом в грудь ямалец отбился от несостоявшегося убийцы
12:32
Бойцу СВО из Тюмени не дают встретиться с детьми, когда суд разрешил их общение
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Максимум 13 тысяч: насколько выросли оклады курганских чиновников
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12:29
Замороженного мальчика нашли в мусорном контейнере в Ростове-на-Дону
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12:24
В ХМАО мотоциклист пытался сбежать от ГАИ через лес и оклеветал силовиков. Видео
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12:23
В Перми затопило улицу Соликамскую. Видео
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Пассажир 19-летнего водителя погиб в ДТП на Пермском тракте. Фото
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Жительница Шебекино погибла из-за прилета БПЛА
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В Салехарде из-за Крестного хода перекроют дороги. Карта
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Более 130 тысяч тюменских пенсионеров систематически проверяют свое здоровье
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Губернатор Ленобласти приехал на похороны Старовойта
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Уникальную вазу «Медичи» из Пермской галереи увезли в Екатеринбург. Фото
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На Украине заочно обвинили Дмитрия Патрушева в военных преступлениях
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Аэропорт Геленджика сделал официальное заявление об открытии
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Организатор Open-air в Кургане огласил расписание тусовки в Заозерном
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Серфинг на леднике и литры ухи на фестивале: платные и бесплатные активности в ЯНАО. Афиша
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В тюменских банях ввели необычную льготу
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В Тюмени нейросеть начала сдавать родителям успеваемость детей в школе
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Суд оставил в силе приговор экс-владельцу пермского завода Пестрикову, сбежавшему из России
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Жители Брянской области задержаны за подготовку терактов на объектах Минобороны
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Почти 600 домов останутся без горячей воды в Челябинске на предстоящей неделе
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«Ждите сюрпризов»: Лавров фразой Трампа ответил на вопрос о новом плане по Украине. Видео
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В Курганской области велосипедист попал под колеса иномарки Chery. Фото
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ФСБ сообщила о задержании агентов украинских спецслужб
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Лавров передал Рубио сборник цитат Зеленского о необходимости уничтожать русских
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В России хотят запретить продажу алкоголя лицам до 21 года
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Власти Кургана перенесли место для встречи избирателей с депутатами ГД и облдумы
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Песков забил тревогу из-за нехватки кадров в экономике
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Постройка «Северного характера» в райцентре ЯНАО обойдется властям почти в 200 млн рублей
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В Магнитогорске осудили дезертира с СВО, избившего прохожего
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Впервые в истории ФСИН награду президента вручили начальнику из Екатеринбурга. Фото
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Появились кадры с кладбища, где хоронят Старовойта
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Спикер свердловского заксо Бабушкина поддержала важную инициативу Минздрава РФ. Видео
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«Сбер» снял ограничения по акциям «Южуралзолота»
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Челябинских детей в выходные ждут азиатская вечеринка, хоббихорсинг и путешествие в мир профессий. Афиша
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Росавиация сообщила об изменениях рейсов в Пулково
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Японский производитель электроинструментов Makita возобновил активность на российском рынке
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Ямальских школьников отправили в тур по Китаю
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Пожилому тренеру из Екатеринбурга, осужденному за домогательства, отказали в УДО
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Скандального льва из ХМАО, жившего на даче блогера, готовят к отправке в другой регион
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В Петербурге хоронят экс-министра транспорта Романа Старовойта: онлайн-трансляция
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11:19
Появилась информация о задержании депутата заксобрания Иркутской области Анатолия Обухова
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Белый дом опубликовал фотографию Трампа в образе супергероя. Скрин
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Тюменский ученый стал призером конкурса инноваций в Рио-де-Жанейро
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Челябинские студенты на подработке могут получить до 153 тысяч рублей
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В центре Челябинска пройдет Всероссийский фестиваль «Театры без крыш»
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В Армении арестован директор пиццерии «Ташир пицца», принадлежащей Карапетяну
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В Петербурге хоронят экс-главу Минтранса Романа Старовойта: чем известен покончивший с собой чиновник
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В следственном отделе Нытвы Пермского края появился новый начальник
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В центре Екатеринбурга откроется кинотеатр
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Свердловских срочников отправили служить на границу
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Россельхознадзор нашел нарушения в 90% магазинов «Светофор» в Тюменской области
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В отреставрированной старинной церкви в пермской Хохловке устроят концерт
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Ямальские семьи, чьи младенцы родились за пределами округа, сохранят право на льготы
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В Подмосковье пенсионер расчленил свою знакомую
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Полиция ХМАО поймала пьяного водителя междугороднего автобуса
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В Кургане и Шадринске ожидаются временные отключения телевидения и радио. Скрин
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В Красноярске рабочего убило упавшим с крана грузом. Видео
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Ремонт на двух мостах на челябинской трассе М-5 идет с опережением на 3 месяца
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В Екатеринбурге установят 150 новых остановок на месте снесенных ларьков
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Строитель из Пермского края раскрыл, как выиграл миллион в лотерею
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Обломки БПЛА упали на территорию научно-технического комплекса в Таганроге
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«Началось в Челябинске и привело в Питер»: ФСБ продолжает громить структуры Ростехнадзора
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Тюменская область собирается взять кредит на три миллиарда для погашения дефицита бюджета
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