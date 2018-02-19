В ХМАО доверенные лица кандидатов в президенты сразятся в телевизионном «баттле»

19:22 19 февраля 2018 1

Известны имена возможных представителей только от трех кандидатов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ХМАО пройдут политические дебаты доверенных лиц кандидатов на выборы президента РФ 2018. Участие в предварительной жеребьевке приняли представители всех восьми кандидатов. Об этом 19 февраля «URA.RU» сообщил источник в окружном избиркоме.

По словам собеседника, дебаты будут проходить на двух телевизионных площадках: ОТРК «ЮГРА» и ГТРК «Югория», а также на радио. «Первые дебаты начнутся 20 февраля, в 20.00, на ОТРК. В дальнейшем выступление участников продолжатся с 26 февраля и будут едва ли не в ежедневном режиме», — комментирует инсайдер агентства.

Формат предвыборных дебатов не предусматривает прямой дискуссии. Участники дебатов последовательно отвечают на вопросы по заданной тематике, один эфир может быть посвящен одной теме или же нескольким проблематикам.

«Тематику вопросов определяет ТВ, но уже очевидно, что это будут общие темы: здравоохранение, жилищная политика региона и страны, демографической политики и тому подобное. На ОТРК каждому спикеру предоставят примерно 8 минут, на „Югории“ — почти три минуты», — добавил источник.

Узнать имена участников дебатов на момент публикации материала не удалось. По неофициальной информации, от имени Владимира Путина выступит сопредседатель регионального штаба общественного движения «Народный фронт» Лариса Белоцерковцева.

За Владимира Жириновского могут выставить сразу четырех либерал-демократов: Евгения Данникова, Игоря Кондратцева, Вадима Шамсутдинова, а также Леонарда Насибулина. Предполагаемыми участниками дебатов от Георгия Явлинского являются председатель регионального отделения «Яблоко» Юрий Шагут и член регионального совета партии Иван Меньшинин. По словам источника, знакомого с ситуацией, остальные пять кандидатов в президенты РФ пока не определились с тем, кого отправить на политические дебаты.