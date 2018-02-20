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20 февраля 2018
Главные новости Москвы
13:06  20 февраля 2018 7

Собчак отомстила Суркову за матриархат и загнивающий Запад

Клипарт. Екатеринбург, собчак ксения
Собчак показала слабость позиции помощника президентаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак ответила помощнику президента Владиславу Суркову в связи с его патриархальными взглядами. Она попыталась полностью разрушить аргументацию оппонента, говоря о том, что женщина в современном мире заслуживает самых высоких постов.

Поводом для отповеди стало эссе Суркова «Валентинка в багровых тонах», опубликованное в «Русском пионере». В своем сочинении Сурков заявил, что женщин призывают на высшие государственные должности, когда цивилизация находится в упадке. Многие, в том числе мать Собчак Людмила Нарусова, посчитали, что это выпад непосредственно в адрес ее дочери.

В своем ответном эссе «Философии цвета мимозы» Собчак отметила: «Бог вначале создал Адама, и я тоже всегда начинаю с черновика». Эту фразу французской писательницы Франсуазы Саган кандидат в президенты приводит как аргумент, показывающий слабость позиции Суркова. Эссе изобилует эмоциональными доводами.

Собчак вспоминает израильскую женщину-политика Голду Меир, которая «помогла Израилю пережить самый критический момент в его истории», британского премьер-министра Маргарет Тэтчер, которая вытащила Англию из «отчаянного кризиса», и просит Суркова не беспокоиться из-за «восстания женщин». Единственное, что ей понравилось в эссе оппонента, заявляет Собчак, — это призыв любить друг друга.

Семен Гринберг
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