В югорском конкурсе красоты победила дочь генерального директора компании спонсора. Девушка получила дорогостоящие призы, а ее победа стала поводом для скандала и массового недовольства со стороны остальных участниц.
«В ежегодном конкурсе красоты Нефтеюганска „Невеста года“ победила родная дочь генерального директора компании „Двери Дуэт“ — это главный партнер проекта. У других участниц не было шансов на победу. Их использовали как бесплатную массовку», — на правах анонимности рассказывает одна из участниц конкурса.
Собеседница добавила, что по правилам проекта родственники организаторов и партнеров не могут принимать участие в конкурсе, однако победительница, дочь генерального директора Игоря Катрич Софья Шишкина, выступала под фамилией своего мужа, пытаясь скрыть обман.
Организатором конкурса красоты ежегодно выступает рекламное агентство «Маркет-пресс». На официальной странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте» участники проекта оставили множество негативных отзывов. «Считаю, что конкурс нечестный! Было очень много достойных невест, но выбрали родственные связи! Очень неприятно», — пишет югорчанка Мария Нежнова. «Я являюсь одной из участниц конкурса, мне данная ситуация совсем неприятна! Честности в конкурсе просто нет», — отмечает жительница Нефтеюганска Софья Филиппова.
Узнать, как именно выбирали победительницу конкурса, на момент публикации материала не удалось. В «Маркет-прессе» не ответили на звонки журналистов. Игорь Катрич и победительница проекта Софья Шишкина также не отреагировали на обращения агентства.