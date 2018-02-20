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Главные новости Югры
13:27  20 февраля 2018 12

В югорском конкурсе красоты победила дочь генерального спонсора проекта. ФОТО

Девушка получила дорогостоящие призыФото: страница Софии во «ВКонтакте»

В югорском конкурсе красоты победила дочь генерального директора компании спонсора. Девушка получила дорогостоящие призы, а ее победа стала поводом для скандала и массового недовольства со стороны остальных участниц.

«В ежегодном конкурсе красоты Нефтеюганска „Невеста года“ победила родная дочь генерального директора компании „Двери Дуэт“ — это главный партнер проекта. У других участниц не было шансов на победу. Их использовали как бесплатную массовку», — на правах анонимности рассказывает одна из участниц конкурса.

Собеседница добавила, что по правилам проекта родственники организаторов и партнеров не могут принимать участие в конкурсе, однако победительница, дочь генерального директора Игоря Катрич Софья Шишкина, выступала под фамилией своего мужа, пытаясь скрыть обман.

Организатором конкурса красоты ежегодно выступает рекламное агентство «Маркет-пресс». На официальной странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте» участники проекта оставили множество негативных отзывов. «Считаю, что конкурс нечестный! Было очень много достойных невест, но выбрали родственные связи! Очень неприятно», — пишет югорчанка Мария Нежнова. «Я являюсь одной из участниц конкурса, мне данная ситуация совсем неприятна! Честности в конкурсе просто нет», — отмечает жительница Нефтеюганска Софья Филиппова.

Узнать, как именно выбирали победительницу конкурса, на момент публикации материала не удалось. В «Маркет-прессе» не ответили на звонки журналистов. Игорь Катрич и победительница проекта Софья Шишкина также не отреагировали на обращения агентства.

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Так выглядит обложка журнала

Игорь Волосин
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