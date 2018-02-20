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20 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:27  20 февраля 2018 0

Друзья убитого любовником шансонье рассказали о его проблемах

Петренко явно хотел избежать каких-то негативных последствийФото: Петр Гара, «ВКонтакте»

Друзья убитого музыканта Петра Петренко, известного под псевдонимом Петр Гара, рассказали о его проблемах. Перед смертью он взял деньги в долг и отменил концерт, заявив о срочном отъезде из Москвы, где он проживал в одной квартире с другом, в Краснодар.

О трудностях, которые беспокоили Петра последнее время, рассказали сразу несколько его знакомых. С просьбой одолжить денег он обратился как минимум к двум подругам. «Проблемы у него были какие-то. Он просил у меня денег. То, что его убили, — это точно», — цитирует одну из них, Светлану Погосян, Lenta.ru. Другая его знакомая также утверждает, что музыканту нужно было срочно разрешить какой-то материальный вопрос. Помимо прочего, Гара отменил выступление за день до мероприятия и сообщил коллеге, что ему необходимо немедленно отправиться в Краснодар.

Тело шансонье обнаружили в ванной 19 февраля, спустя пять дней после его пропажи. Следователи считают, что Петренко был убит своим близким другом еще в день Святого Валентина, сообщала «Национальная служба новостей». Главным подозреваемым сейчас является сожитель погибшего — гомосексуалист. В квартире обнаружили следы борьбы, на теле Гары — ножевые ранения, напоминает «URA.RU».

Ксения Томашова
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