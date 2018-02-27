На авиарейсе «Екатеринбург — Благовещенск» нетрезвый гражданин Белоруссии попытался устроить дебош во время полета. Однако другие пассажиры решили своими силами утихомирить возмутителя спокойствия.
«Перед вылетом он мимо нас прошел, „выхлоп“ был страшный. Начал приставать ко всем, мы слышали оскорбительные высказывания что, мол, Россия, плохая страна. Пассажиры начали его успокаивать, а он давай сопротивляться, но никто, слава богу, не пострадал», — рассказал один из пассажиров самолета порталу 2×2.su. Тогда мужчину было решено успокоить силой — его примотали скотчем к креслу, а также заклеили рот, чтобы не слушать нецензурную брань.
На взлетно-посадочной полосе в Благовещенске его уже ждал наряд полиции, сотрудники которой задержали его прямо на борту воздушного судна. «Сегодня с авиарейса № 299 сообщением „Екатеринбург-Благовещенск“ был снят мужчина с признаками алкогольного опьянения, который нарушал общественный порядок на борту самолета: своевольно перемещался по салону воздушного судна, на замечания экипажа занять свое место не реагировал, выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров и членов экипажа, мешал выполнению работы экипажа», — сообщили в Забайкальском линейном управлении МВД России на транспорте. В качестве наказания дебоширу назначили административный арест на 12 суток.