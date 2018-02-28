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28 февраля 2018
18:33  28 февраля 2018 1

Серебряков заявил о низком качестве «человеческого материала» в России

Алексей Серебряков. Интервью. Екатеринбург, серебряков алексей
Серебряков снова раскритиковал человеческую натуруФото: Александр Мамаев © URA.RU

Актер театра и кино, народный артист РФ Алексей Серебряков, эмигрировавший в Канаду, посетовал на то, что последние 20 лет в России происходит «бесконечное ухудшение человеческого материала». В эфире «Радио Свобода» он обвинил в этом государство и телевидение.

Последнее, по мнению Серебрякова, является пропагандой бездействия. «Ты — звезда, выйди на лед, и все будут любоваться тобой. Не надо трудиться, не надо работать, не надо учиться, не надо ничего», — цитирует актера «Взгляд.ру». Он добавил, что на российском телевидении существует только три умных передачи.

Таким образом, считает артист, телевидение поддерживает политику государства, которое целенаправленно пытается «превратить людей в рабов, потому что они так хотят». Этому способствует «самое большое количество силовых структур на душу населения» среди других стран. «Это люди, которые за себя не отвечают, им приказывают. Так легче жить. Тебе приказали — ты выполнил. Ты не берешь ответственность за свою жизнь, и это самая главная проблема», — пояснил Серебряков.

Ранее артист назвал национальной идеей России «силу, наглость и хамство». После этого в Госдуме РФ посоветовали режиссерам, продюсерам не задействовать актеров с антироссийскими взглядами в отечественных кинолентах, писало «Федеральное агентство новостей».

Ксения Томашова
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