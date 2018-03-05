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05 марта 2018
20:15  05 марта 2018 2

В России создали iPhone с изображением ядерной ракеты и Путина. Создатели вдохновились речью президента к Федеральному Собранию. ФОТО

Дизайн был готов через несколько дней после речи президента о новых ракетахФото: пресс-служба Caviar
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В России выпустили люксовый дизайн для iPhoneX, который называется «Ультиматум Путина». Создатели из фирмы Caviar вдохновились посланием президента РФ для Федерального Собрания о военной силе страны.

«Смартфон украшен портретом президента Путина, который в своем обращении к Федеральному Собранию сказал: «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Надеюсь, что все, что было сказано, отрезвит любого потенциального агрессора», — говорится в релизе фирмы.

Чехол сделан из искусственного камня «Космос», закаленного титана и «элементов, покрытых золотом». В компании сообщили, что все вместе это — небесный свод, по которому летит ракета, «оставляя золотой след». Элитную игрушку можно приобрести по цене 249 тысяч или 264 тысячи рублей за объем памяти 64Гб или 25Г6 соответственно.

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Фото: пресс-служба Caviar

Семен Гринберг
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