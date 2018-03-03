Анонсированный Путиным ракетный комплекс «Авангард» запустили в серийное производство

Президент рассказал о новейшем типе оружия 1 марта
Ракетный комплекс «Авангард», о котором рассказал президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, запущен в серийное производство. Об этом RT сообщил военно-дипломатический источник.
«Нашим западным партнерам пора осознать новую реальность», — подчеркнул собеседник телеканала. Источник добавил, что новый авиационный ракетный комплекс «Кинжал», который также анонсировал президент, «уже находится в войсках», а «Авангард» запустили в серийное производство.
Как писало «URA.RU» ранее, по словам Владимира Путина, «Авангард» имеет энергетическую ядерную установку и гиперзвуковую скорость. Анонс новейшего типа оружия произвел фурор во время послания Федеральному Собранию в Манеже 1 марта.